EDUCACIÓ
Les famílies d’I3 porten a Educació el rebuig al tancament de línies a Tarragona
Els docents també es mobilitzen i faran vaga dimarts i divendres per exigir millors condicions laborals
Les famílies afectades pel tancament de dues línies d’I3 a Tarragona es reuniran aquesta tarda amb els Serveis Territorials d’Educació per a expressar el seu malestar i exigir la recuperació d’aquestes places públiques, així com traslladar altres reivindicacions de la comunitat educativa de la ciutat. Ja fa una setmana que més d’un centenar de famílies es mobilitzen contra aquesta supressió, que concretament afecta l’Escola El Miracle i l’Escola Pràctiques.
La indignació neix arran de la publicació de l’oferta inicial de places per al curs 2026-2027, coneguda pocs dies abans de l’inici del període de preinscripcions. A banda de la reducció de places, la comunitat protesta també contra la nova zonificació d’I3, «implantada sense consens», i reclama l’activació de noves línies a 1r d’ESO als instituts públics.
Aquestes i altres demandes es recullen en un manifest conjunt signat per les AFA i professionals dels centres educatius de la ciutat. El document s’entregarà demà durant la trobada, juntament amb un miler de signatures.
L’escrit també denuncia «l’afavoriment» per part del departament d’Educació als centres concertats, i la «falsa baixada de ràtios», que finalment s’acaben «omplint de matrícula viva». També carrega contra «l’incompliment flagrant» del que estableix la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que fixa com a objectiu destinar el 6% del PIB a educació.
Exigeixen, a més, actuacions urgents per resoldre «mancances estructurals que fa anys que arrosseguen centres» com l’Escola Marcel·lí Domingo, l’Escola Pau Delclòs i de l’Escola El Miracle, així com una «aposta real» per l’escola inclusiva, entre d’altres.
«Volem una resposta clara abans que acabin les preinscripcions i tenir garantida una plaça pública de proximitat. No hauríem d’estar patint fins a l’últim moment, pendents de si s’alliberen places», assenyala Fanny Asencio, membre de la Plataforma de Famílies d’I3 i impulsora del recull de signatures. Coincidint amb la reunió, les famílies han convocat una concentració davant dels Serveis Territorials d’Educació a les 17.45 h.
Vaga de professors
Paral·lelament, els docents de Tarragona estan cridats a vaga el pròxim dimarts, en el marc d’una setmana d’aturades convocades per diversos sindicats que rebutgen l’acord signat dilluns pel Govern amb CCOO i UGT, ja que consideren que les millores laborals pactades són suficients. Denuncien, així, que aquestes no compensen la pèrdua de poder adquisitiu acumulada pel professorat en els darrers anys. Les protestes culminaran divendres amb una jornada de vaga a tot Catalunya.
La comunitat educativa es tanca aquesta nit al Miracle per defensar l’escola pública
Les mobilitzacions continuaran demà, amb una manifestació convocada per famílies i docents sota el lema «Juntes per l’educació pública». La protesta començarà a les 18 h a la plaça Imperial Tàrraco. Abans de la manifestació s’organitzaran diverses columnes des de diferents escoles de la ciutat que confluiran al punt central. Entre els recorreguts previstos hi ha sortides des de la plaça Amèriques, l’Amfiteatre, i el del carrer Guillem Oliver.