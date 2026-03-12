CULTURA
L'artista Marcel·lí Antúnez Roca exposa a Tarragona una dècada de projectes comunitaris centrats en la llum i la natura
La mostra immersiva 'Llum, Natura Centrum Est' consta de 320 peces que es podran veure al Tinglado 2 del Moll de Costa
L'artista Marcel·lí Antúnez Roca exposa una dècada de projectes col·laboratius sobre la llum i la natura, en una mostra que s'inaugura dissabte al Tinglado 2 del Moll de Costa de Tarragona. 'Llum, Natura Centrum Est' és la primera exposició immersiva conjunta entre el Mèdol-Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona i el Port de Tarragona, que compta amb més de 320 obres de diferents formats.
Segons Antúnez, els últims deu anys ha exercit un "diàleg ric" amb diferents col·lectius que han participat en el procés creatiu. Entre els tretze projectes exposats s'inclou la biografia gràfica del pagès naturista Llum de la Selva, feta amb pintures de l'alumnat de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona. L'exposició es podrà visitar fins al 24 de maig.