ESPAI PÚBLIC
L'Ajuntament licita les obres de transformació de la Rambla Nova
Els laterals primer tram de la via es pavimentaran de color sèpia amb dibuixos
L’Ajuntament de Tarragona ha licitat les obres per a transformar i peatonalitzar definitivament el tram més icònic de la rambla Nova, entre el carrer Roger de Llúria i el carrer Girona. Els treballs tenen un pressupost base de licitació de 171.177 euros, amb IVA. La previsió de la feina és d’unes cinc setmanes. La idea inicial del consistori era que la intervenció estigués enllestida i pogués lluir per la Diada de Sant Jordi. El projecte transformarà en gran mesura l’entorn d’una forma artística.
En la zona més propera al balcó es farà un dibuix en forma de mural que contindrà un escut de la ciutat i la paraula ‘Naltros’, com a símbol del vocabulari tarragoní. El projecte pretén posar en valor aquest espai de la ciutat i afectarà la zona lateral on ara hi ha la calçada, que es pavimentarà de color sèpia simulant rajola hidràulica i s’hi pintaran els retrats de 28 personatges que han tingut un paper rellevant en la història de la ciutat. Alguns d’aquests són Minerva, Esperidió, Sant Fructuós i Rosa Venes. El disseny va anar a càrrec d’Edu Polo.
Pilones retràctils
Per a la regulació de l’accés del trànsit al tram de calçada objecte de la transformació viària es col·locaran dues pilones retràctils, concretament una a l’entrada, cantonada carrer Roger de Llúria i una segona a la sortida, a la cantonada carrer Girona. Es permetrà únicament el pas de vehicles de serveis i d’emergència i el pas autoritzat a particulars en situacions excepcionals.
Projecte polèmic
Aquesta iniciativa per part del consistori no ha estat absenta de polèmica. Alguns dels residents de la zona van qüestionar la necessitat d’una nova zona per a vianants. La principal reclamació dels veïns és que els seus vehicles privats puguin accedir a la zona ara destinada només a vianants per poder dur a terme accions com recollir persones grans, entre d’altres. També mostren el seu rebuig a l’augment de la capacitat de les terrasses dels bars des de la posada en marxa de la iniciativa, tot i que des del consistori es va assegurar que no guanyarien terreny. En el consell plenari del passat desembre, el grup municipal del PP va presentar una moció per acabar amb la peatonalització de la primera coca de la Rambla Nova. PSC, Junts i els tres consellers no adscrits hi van votar en contra mentre que ERC i ECP es van abstindre.