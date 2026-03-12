SALUT
Joan XXIII es consolida com a referent en una cirurgia que evita segones operacions per pedres a la vesícula
L'Hospital ha realitzat més de 250 intervencions en deu anys amb una tècnica que resol el problema en una sola operació
L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona s’ha consolidat com un dels centres de l’Estat amb més experiència en una tècnica quirúrgica que permet tractar en una sola intervenció les pedres a la vesícula i al conducte biliar. Aquesta patologia és força habitual i pot arribar a afectar fins a un 20% de la població.
Tradicionalment, aquest problema es resolia en dues fases: primer mitjançant una o diverses endoscòpies per netejar el conducte biliar i, posteriorment, amb una operació per extreure la vesícula. El nou abordatge permet fer tot el procés en un únic acte quirúrgic, fet que evita múltiples intervencions i ingressos hospitalaris, redueix el risc de complicacions i facilita una recuperació més ràpida per als pacients.
En l’última dècada, el centre tarragoní ha dut a terme més de 250 cirurgies amb aquesta tècnica, amb una mitjana d’una trentena anual. Malgrat que l’evidència científica avala els seus beneficis, només aproximadament un 11% dels cirurgians de l’Estat l’apliquen de manera habitual.
Segons el cirurgià hepatobiliopancreàtic Eric Llàcer, la combinació de laparoscòpia i colangioscòpia permet visualitzar tota la via biliar des de l’interior i extreure directament les pedres del colèdoc, a més d’aplicar tècniques avançades com la litotrípsia. Aquesta experiència ha convertit l’hospital en impulsor del Registre nacional de cirurgia laparoscòpica de la via biliar i en organitzador d’un curs de formació especialitzada que enguany arriba a la seva desena edició.