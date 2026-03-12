LABORAL
La Fira de l’Ocupació de Tarragona atrau prop de 4.000 persones i ofereix 700 llocs de treball
Un centenar d’empreses participen en la catorzena edició impulsada per la Cambra de Tarragona, consolidada com la principal plataforma laboral del sud de Catalunya
Prop de 4.000 persones han passat per la XIV edició de la Fira de l’Ocupació organitzada per la Cambra de Tarragona, celebrada al Recinte Firal de la ciutat, on un centenar d’empreses han ofert fins a 700 oportunitats laborals en sectors molt diversos.
La presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roigé, ha valorat molt positivament la resposta del públic i del teixit empresarial. «Hem tornat a superar les expectatives més optimistes gràcies al suport del teixit productiu, de la gent que confia en la capacitat d’organització de la corporació i a la col·laboració activa dels principals partners», ha afirmat. Entre aquests col·laboradors hi ha la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, el Port de Tarragona, la Federació AEHT i ASESA.
La iniciativa, que ja partia amb xifres rècord de participació empresarial, s’ha consolidat com un espai de trobada directe entre empreses que necessiten incorporar personal i persones que busquen feina o volen millorar la seva situació laboral. El format de la fira facilita el contacte entre les dues parts mitjançant entrevistes, reunions i intercanvis d’informació en un entorn organitzat i dinàmic.
La jornada també s’ha complementat amb activitats paral·leles, com tres xerrades motivacionals de caràcter pràctic. Entre elles destaca la del comunicador Óscar Martínez, que ha ofert una ponència titulada 'Com tenir èxit en una entrevista de feina'.
Una de les novetats d’aquesta edició ha estat la participació dels instituts Pere Martell i Vidal i Barraquer. Els alumnes del cicle formatiu de Vídeo DJ del Pere Martell han dinamitzat l’espai amb música en directe, mentre que estudiants del cicle d’Assistència a la Direcció del Vidal i Barraquer han col·laborat en diverses tasques d’organització de l’esdeveniment. Segons Roigé, en un context marcat per la transformació digital i les noves oportunitats professionals, iniciatives com aquesta contribueixen a dinamitzar l’economia de les comarques de Tarragona.