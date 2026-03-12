CULTURA
El Festival Dixieland de Tarragona programa prop de cinquanta propostes d'artistes locals i internacionals
La 31a edició tindrà amb un nou espectacle que combina circ i dixie i amb més actes de carrer que mai
El Festival Dixieland Tarragona tornarà a omplir de música els carrers de la capital tarragonina del 16 al 19 d'abril. En la 31a edició, els organitzadors han programat gairebé cinquanta actes, amb més propostes de carrer que mai, i amb artistes locals i internacionals, procedents de catorze països.
Entre les novetats d'enguany, hi ha l'intercanvi amb el Festival Jazz Antic de Sitges i un nou espectacle que combina circ i dixie de la companyia Traüt de Tarí, de Cambrils, al costat de Chuma Brothers, de Tanzània. Amb el nom de Circus Wheel Dixieland, oferiran un espectacle que emularà el moviment dels vaixells de vapor i les rodes amb les quals els feien navegar pel Mississipi.
Durant els quatre dies del festival, el jazz tradicional sonarà per tots els racons de la ciutat, des dels carrers del centre, la Part Alta, la Part Baixa, el port a la Vall de l’Arrabassada, passant pels barris de Sant Pere i Sant Pau, Torreforta i Bonavista. També s'han programat activitats al Teatre Tarragona i al Magatzem, entre d'altres. Pel que fa a les actuacions de carrer seran tant de grups locals com internacionals. Entre ells destaquen la Big Bike Orchestra vinguts de Polònia i els serbis Elvis Bajramovic Orkestar, guanyadors de la Trompeta d'Or del festival de Guča 2025.
Big Bike Orchestra oferirà un concert en moviment, on el públic l'haurà de seguir en bicicleta o similar. L'espectacle arrencarà del punt de davant de l'Autoritat Portuària, coincidint amb la inauguració del nou Parc del Port. Respecte a l'intercanvi amb el Festival Jazz Antic de Sitges, la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos ha explicat que un grup tarragoní actuarà a Sitges i un de Sitges a la ciutat. Així, aquest any Stromboli Jazz Band anirà a Sitges i South Side Stompers a Tarragona.
En aquesta edició, també s'han programat quatre espectacles de pagament, un cada vespre. El primer serà Sara Dowling & Ignasi Terraza previst al Teatre Tarragona, el qual anirà precedit d'un col·loqui al voltant dels Drets Culturals a Palestina i com les arts escèniques són formes de resistència i reivindicació. La resta de les propostes són Anggie Obin Quintet al Teatre el Magatzem, el 20è aniversari de la Sant Andreu Jazz Band i Èlia Bastida Quartet a l'Auditori de la Diputació diumenge.
En paral·lel, es farà una nova marató de ball swing, amb classe, música en directe i DJ a la Marina Port Tarraco i l'habitual Pícnic Dixie de diumenge. Es repeteix també la jam session, espai de trobada entre els músics locals habituals del festival i els que ens visiten de fora per a aquesta edició.
Així mateix, el divendres 17 d'abril, es presentarà el documental L’home orquestra L’aventura dels músics catalans a Amèrica al Teatre Tarragona. El film parla sobre l'emigració durant la dictadura i comptarà amb presència del director i del músic protagonista, Jesús Peyrón. Després de la projecció s'obrirà un debat.