MOBILITAT
ERC reclama al Govern transparència sobre les limitacions de velocitat a les vies de tren de Tarragona
Els republicans també demanen explicacions pel bloqueig d’un portal d’usuaris que informava sobre l’estat de la xarxa de Rodalies
Esquerra Republicana ha reclamat al govern espanyol més transparència sobre l’estat del servei ferroviari a la demarcació de Tarragona. Els representants del partit han registrat diverses preguntes al Congrés i al Senat per conèixer les limitacions temporals de velocitat que afecten actualment la xarxa ferroviària i que poden tenir un impacte directe en el servei de Rodalies.
La senadora tarragonina Laura Castel i el diputat Jordi Salvador han instat l’executiu a facilitar el llistat complet d’aquestes restriccions vigents a les línies ferroviàries de la província. Segons assenyalen, moltes d’aquestes limitacions són conseqüència d’una manca de manteniment i d’inversió en la infraestructura, fet que repercuteix en la qualitat del servei i en els temps de trajecte de milers d’usuaris.
A més, els republicans també han demanat explicacions sobre el bloqueig d’un portal web impulsat pel col·lectiu d’usuaris Dignitat a les Vies, que proporcionava informació sobre l’estat real de la xarxa de Rodalies a Catalunya. La senadora Laura Castel ha preguntat si l’actuació d’ADIF s’ajusta als principis de transparència i accés a la informació pública que han de complir les institucions.
Des d’ERC consideren que aquesta situació pot generar un precedent preocupant pel que fa a l’accés a dades d’interès públic, especialment en un context marcat per les incidències recurrents al servei ferroviari català. Per això, defensen que garantir l’accés a aquesta informació és clau per entendre els problemes de la xarxa i reforçar la confiança dels usuaris en el sistema ferroviari.