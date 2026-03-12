MOBILITAT
En Comú Podem proposa una nova xarxa de bus a Tarragona centrada en els barris i els centres de treball
La formació planteja carrils bus, més freqüències i noves connexions amb polígons i equipaments per millorar la mobilitat i la cohesió urbana
El grup municipal d’En Comú Podem ha presentat un conjunt de propostes per transformar la xarxa d’autobusos urbans de Tarragona amb l’objectiu de fer-la més útil per a la mobilitat quotidiana. La formació aposta per adaptar el transport públic als horaris laborals, reforçar les connexions entre barris i impulsar mesures que permetin millorar la velocitat i la fiabilitat del servei.
Una de les principals novetats de la proposta és incorporar la perspectiva laboral en la planificació del transport públic. En aquest sentit, el document planteja ajustar horaris i freqüències a les entrades i sortides dels principals centres de treball del territori, coordinant el servei amb entitats com l’Autoritat Portuària, l’AEQT o les associacions empresarials dels polígons industrials. L’objectiu és facilitar els desplaçaments en torns habituals com els de les 6.00, 14.00 o 22.00 hores en zones industrials, o els de les 8.00, 15.00, 18.00 i 00.00 hores en àrees comercials.
En aquest marc, la formació planteja la creació de línies amb orientació laboral que connectin polígons com Riu Clar, Entrevies, Francolí o Les Gavarres amb diferents punts de la ciutat. Aquestes línies funcionarien amb serveis exprés en hores punta i amb una senyalització específica sota el concepte de 'Bus Treball'.
La proposta també posa l’accent en millorar la velocitat del servei amb la implantació de carrils bus i sistemes de prioritat semafòrica en alguns dels principals eixos viaris de la ciutat, com les avingudes de Roma, Catalunya i Andorra, el corredor Colom–Prat de la Riba–Batestini o el carrer Reial. Segons la formació, aquestes mesures podrien incrementar almenys un 15% la velocitat comercial dels autobusos.
Entre altres mesures, el document planteja reforçar la connectivitat entre barris amb ajustos en línies existents, com mantenir la L6 com a eix estructural entre Campclar i Sant Pere i Sant Pau i crear la L60 com a línia complementària. També es proposa reforçar la L55 com a eix nord-centre, ampliar algunes línies fins a l’estació de tren i millorar les connexions amb equipaments com el tanatori municipal, el Complex Educatiu o diferents instal·lacions esportives.
Finalment, En Comú Podem aposta per ampliar i ordenar la cobertura horària del servei, amb una franja mínima entre les 5.30 i les 23.30 hores en dies laborables, un model específic per als caps de setmana i una ampliació del servei nocturn amb intervals màxims de 45 minuts. La formació defensa que aquestes mesures permetrien disposar d’una xarxa de bus més clara, ràpida i adaptada a la vida diària de la ciutadania.