SALUT
El CODITA alerta que el dolor menstrual incapacitant pot amagar endometriosi
El Col·legi Oficial d'Infermeres de Tarragona reivindica el paper clau de les llevadores en la detecció precoç d'aquesta malaltia i en l'acompanyament a les dones
El Col·legi Oficial d'Infermeres de Tarragona (CODITA) alerta que el dolor menstrual incapacitant pot amagar endometriosi. Aquesta és una patologia inflamatòria que es produeix quan el teixit similar al de l'endometri creix fora de l'úter i provoca símptomes com dolor menstrual intens, dolor durant les relacions sexuals, fatiga o problemes de fertilitat.
Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), afecta aproximadament el 10% de les dones en edat reproductiva, una xifra que equival a prop de 190 milions de dones al món. L'organisme reivindica el paper clau de les llevadores tarragonines en la detecció precoç d'aquesta malaltia i en l'acompanyament a les dones. També lamenta que el diagnòstic «sovint arriba tard».
Segons el Departament de Salut, 33 de cada 100 dones amb dolor pelvià agut i fins a 50 de cada 100 dones amb esterilitat poden presentar endometriosi. En adolescents simptomàtiques, la prevalença de l'endometriosi és del 49% quan hi ha dolor pelvià crònic i del 75% quan el dolor no respon a tractament mèdic. Tot i aquesta prevalença, el diagnòstic, indiquen des de CODITA, sovint arriba tard.
De fet, diversos estudis assenyalen que el retard diagnòstic pot situar-se entre set i deu anys, en part perquè el dolor menstrual continua normalitzat socialment. «Durant molts anys s'ha transmès la idea que la regla ha de fer mal, però un dolor que impedeix fer vida normal no és normal i s'ha de consultar», ha afirmat la llevadora de CODITA, Gemma Martínez. La dismenorrea, el dolor associat a la menstruació, també és molt freqüent. Segons estudis epidemiològics, entre el 50% i el 90% de les dones joves experimenten dolor menstrual, que en molts casos és lleuger, però quan impedeix estudiar, treballar o fer vida social, pot ser un senyal d'alerta.
La llevadora, peça clau
Segons el Col·legi, en molts casos, la llevadora és la primera professional sanitària a qui les dones expliquen que pateixen dolor menstrual intens. Aquest primer contacte és «clau» per detectar possibles signes d'endometriosi. «En la consulta, la llevadora valora la intensitat del dolor, si respon als analgèsics habituals i si s'acompanya d'altres símptomes, com ara dolor en les relacions sexuals, molèsties digestives o afectació de la vida quotidiana», ha explicat Martínez.
Des dels serveis d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), les llevadores també participen en el seguiment de tractaments hormonals de baixa complexitat, com els anticonceptius orals o el dispositiu intrauterí amb levonorgestrel (DIU hormonal), que poden ajudar a reduir els símptomes. Alhora, aquestes professionals poden activar la derivació cap a unitats especialitzades quan els símptomes suggereixen un possible cas d'endometriosi complexa. Aquesta coordinació assistencial és essencial per reduir el retard diagnòstic i evitar complicacions, especialment en dones amb desig gestacional.
L’impacte en la salut mental
D'altra banda, el dolor crònic associat a l'endometriosi pot tenir conseqüències psicològiques «importants». Diversos estudis científics han observat una prevalença més elevada d'ansietat, depressió i estrès emocional en dones amb aquesta malaltia, especialment quan el diagnòstic es retarda o el dolor interfereix en la vida diària. «El dolor crònic no només afecta el cos, també impacta en l'estat d'ànim i en la qualitat de vida», ha subratllat Martínez.
Per això, des de CODITA destaquen el paper fonamental de les llevadores en la identificació del dolor i en la seva prevenció. També pels consells que donen sobre alimentació antiinflamatòria: prioritzar fruita, verdura, fibra i aliments rics en omega-3, i reduir carns vermelles, alcohol i cafeïna, sucres refinats i greixos trans; o en la importància de fer exercici físic. A més, des de l'organisme remarquen que les llevadores vetllen pel benestar emocional. «Som una peça clau per trencar el silenci al voltant del dolor menstrual i ajudar les dones a rebre l'atenció que necessiten», ha tancat Martínez.