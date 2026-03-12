SOCIETAT
Una associació avisa que la manifestació de Vox a Bonavista «assenyala» el col·lectiu musulmà
L'entitat impulsa un manifest contra la manifestació del partit d'extrema dreta a Bonavista el 18 de març
La Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) al Camp de Tarragona avisa que la convocatòria de Vox a Tarragona el pròxim 18 de març, al barri de Bonavista, només vol «assenyalar» i «atacar» el col·lectiu musulmà. Des de l'entitat recorden que la data escollida «no és casual», ja que coincideix amb el final del Ramadà. «Utilitzar aquest dia per promoure una mobilització política que assenyala una comunitat concreta és una provocació intolerable que busca generar confrontació», apunten. L'associació impulsa un manifest contra la manifestació del partit d'ultradreta i fa una crida a altres entitats a adherir-se.
Des de l'UCFR alerten del «relat» del partit d'extrema dreta per «crear una falsa alarma social i trencar els vincles de convivència». «Ja hem vist estratègies similars en altres llocs de l’Estat, com a Torre Pacheco, on aquest tipus de discursos només han servit per alimentar la por, el conflicte i la divisió social», insisteixen.