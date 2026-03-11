MÜSICA
Vanesa Martin i Lia Kali, caps de cartell del festival TETA de Tarragona
El festival feminista tindrà lloc a l’Auditori del Camp de Mart els dies 29 i 30 de maig
La V edició del Festival TETA de Tarragona comptarà amb Vanessa Martin i Lia Kali com a caps de cartell. El certamen feminista se celebrarà a l’Auditori Camp de Mart els dies 29 i 30 de maig. També actuaran Queralt Lahoz, Sandra Monfort, Marisa Valle Roso, Alosa, Poncelam i Maria Fort.
La cinquena edició del festival arriba per reivindicar-se com a projecte de ciutat, «un espai que ha sabut créixer, evolucionar i arrossegar complicitats des del feminisme, la cultura i la celebració», asseguren des de l'organització.
Sota el lema Més veus, més ritme, més futur, el TETAFEST celebra la trajectòria recorreguda i reforça la seva aposta per seguir sent un espai viu, obert i en moviment.
El Camp de Mart de Tarragona acollirà novament la cita, oferint un escenari exterior incomparable, on el llegat històric de Tarragona esdevé el teló de fons ideal per retre homenatge i fer brillar el talent femení.
El 29 de maig el TETAFEST donarà el tret de sortida al certamen amb un cartell de luxe, encapçalat per les veus més influents i trencadores de l'escena musical actual. Obrirà el festival la tarragonina Maria Fort (19,45 h). Seguirà Sandra Monfort (20.30 h), Poncelam (21,30 h) i Queralt Lahoz (22,30 h). Mentre que l'artista revelació, Lia Kali (00 h), tancarà la jornada.
El 30 de maig l’artista asturiana Marisa Valle Roso obrirà la segona jornada del TETAFEST (20 h) seguida d'ALOSA (21 h) i Vanesa Martin (22.30 h), una de les artistes més volgudes del panorama musical espanyol.
El dissabte 30 de maig a l’hora del vermut (12 h) els jardins del Camp de Mart serà escenari de la sessió musical que oferirà Señora DJ (Raquel Rodríguez de Vilagarcía d'Arousa). La nit clourà amb l’actuació de Les que Faltaband.
PreTETA tindrà continuïtat dins el mateix Festival Teta amb l’Espai Aliances, una zona viva destinada a donar visibilitat a entitats i iniciatives liderades per dones i a facilitar que el públic descobreixi projectes, s’hi apropi i hi pugui sumar-se.
Les entrades pel festival estaran disponibles a partir del 12 de març al preu de 23 €/28 €/33 € pel tiquet de divendres (inclou despeses de gestió i assegurança cancel·lació), 43 €/48 €/53 € pel tiquet de dissabte (inclou despeses de gestió i assegurança cancel·lació) i l’abonament dels dos dies a 53 €/58 €/63 € (inclou despeses de gestió i assegurança cancel·lació) a la venda a https://www.tetafest.com/.