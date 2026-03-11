CULTURA
Tarragona presenta la programació de la Primavera Literària 2026
El cicle estarà protagonitzat per l’escriptora tarragonina Olga Xirinacs amb motiu del seu 90è aniversari
Tarragona ha donat el tret de sortida a la Primavera Literària 2026, un cicle que durant els pròxims quatre mesos omplirà la ciutat d’activitats per fomentar la lectura i apropar la literatura a la ciutadania. La programació està impulsada per la Casa de les Lletres de la conselleria de Cultura de l’Ajuntament, amb la col·laboració de diversos agents culturals vinculats al món literari.
La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha presentat la iniciativa acompanyada de representants del sector de les lletres de la ciutat i ha destacat el treball conjunt per oferir una programació diversa, alineada amb el Pla municipal de foment de la lectura. Aquest pla concep la lectura com un dret fonamental i promou l’accés equitatiu, la creació literària i el treball en xarxa entre els diferents agents culturals.
Enguany, la programació tindrà com a figura central l’escriptora tarragonina Olga Xirinacs, coincidint amb el seu 90è aniversari. Entre les activitats previstes hi ha diferents actes d’homenatge, com la presència de la seva imatge i poemes en autobusos de l’EMT amb motiu del Dia Mundial de la Poesia, la reedició del llibre Zona marítima i un acte commemoratiu al Teatre Tarragona el pròxim 11 de maig.
La Primavera Literària culminarà el 6 de juny amb la gala dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, dedicada també a l’autora. A més, el programa inclourà tallers, clubs de lectura accessibles i activitats educatives com el projecte 'De la poesia catalana a la música urbana', que reunirà centenars d’alumnes de centres educatius de la ciutat.
La Primavera Literària inclou moltes altres activitats, algunes d’elles focalitzades en noves línies d’actuació arrel del Pla Municipal de Foment de la Lectura. És el cas del Taller de dibuix per a joves, una forma de fomentar la lectura incorporant llenguatges artístiques o el cicle de clubs de lectura accessible en col·laboració amb la Llar Municipal de Gent Gran del barri de Sant Pere i Sant Pau.
El 10 d’abril a la plaça de Pilar Pradells de Torreforta tindrà lloc l’espectacle final de l’activitat ‘De la poesia catalana a la música urbana’, en el qual, de la mà de Versembrant Escola Popular, més de 400 alumnes de 1r i 2n d’ESO de l’Institut Torreforta, l’Institut Campclar, l’Escola Joan XXIII i La Salle de Torreforta han participat en tallers pràctics on han après a musicar poemes i enregistrar-los. En aquesta festa oberta a tothom es podrà veure el resultat.
Durant aquesta Primavera també es presentarà el llibre 'Cendra' de Grazzia Deledda, obra guanyadora del 25è premi de traducció Vidal Alcover, a cura de Mercè Ubach.