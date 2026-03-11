Patrimoni
Tarragona destinarà 1,2 MEUR a restaurar la Quinta de Sant Rafael després de més de vint anys d’espera
El govern municipal vol iniciar enguany les obres per convertir-la en un espai cultural i d’ús ciutadà. El PSC i Junts van pactar 800.000 euros en els pressupostos del 2026 per a la rehabilitació
Després de dècades d’espera, la recuperació de la Casa Puig i Valls —popularment coneguda com la Quinta de Sant Rafael— és cada cop més a prop. L’Ajuntament de Tarragona ja té a les seves mans el projecte actualitzat per a la recuperació d’aquesta joia modernista del Parc de la Ciutat, una actuació pressupostada en uns 1,2 milions d’euros (IVA inclòs). El document, que posa al dia la proposta presentada el 2011, ha estat elaborat per l’arquitecte Miquel Orellana, autor de la proposta original, juntament amb Rubén Heras.
La redacció del nou projecte executiu es va completar el passat gener i, actualment, «està en marxa la fase de supervisió per part dels tècnics municipals». Així ho detalla el conseller d’Urbanisme i Patrimoni, Nacho García Latorre, qui remarca la voluntat del govern municipal de reobrir l’edifici construït a principis del segle XX perquè «tingui un ús ciutadà». L’edil indica que la Comissió de Cultura de la Generalitat de Catalunya també haurà de validar la intervenció abans que el consistori executiu les obres: «La licitació es farà enguany i estem treballant perquè les obres puguin iniciar-se a finals d’aquest 2026».
La Quinta de Sant Rafael, catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i amb una superfície construïda d’uns 412 metres quadrats, s’ha anat degradant amb el pas dels anys. En intervencions passades, es van restaurar parcialment les façanes i les cobertes, però encara persisteixen algunes patologies. L’interior presenta un estat de conservació més delicat que l’exterior, ja que l’abandonament de l’immoble ha provocat el deteriorament de moltes estances i la desaparició d’alguns elements decoratius. A més, es va produir un incendi a la planta superior que va obligar a substituir les bigues més cremades i reforçar alguns forjats.
Prioritzar la preservació
Segons el projecte, es vol recuperar l’edifici i adaptar-lo a un ús cultural públic. Durant la intervenció, es prioritzarà la conservació i preservació de l’edifici per garantir la transmissió del seu valor històric a les generacions futures. Entre les actuacions previstes hi ha la rehabilitació dels elements arquitectònics originals, conservant totes les restes possibles i reproduint els malmesos a partir de fragments documentats o guardats fora del seu lloc inicial; la consolidació estructural de les parts deteriorades i la reorganització interior per a usos culturals; així com la incorporació de sistemes moderns de climatització, ventilació, electricitat i telecomunicacions.
La proposta planteja mantenir l’entrada original i reorganitzar la planta baixa al voltant del hall central, restaurant la decoració modernista, els arcs i el rosetó del fals sostre. Des d’aquest espai, es podria accedir a diverses sales destinades a activitats culturals o exposicions. També es preveu la creació d’una recepció i una zona de lavabos amb bany adaptat. «Es podria obrir a la ciutadania que passeja pel parc», diu García Latorre. Pel que fa a la primera planta, s’habilitarien sales polivalents, un office i un rack de comunicacions, amb accés per l’escala de cargol de la torre. A més, s’ha projectat un ascensor accessible que connectaria el pis superior amb els baixos.
Pacte PSC-Junts
En els pressupostos municipals del 2026, ja hi ha reservats 800.000 euros per finançar les obres, gràcies a l’acord entre el govern i Junts per Catalunya, que han situat la recuperació de la Quinta de Sant Rafael com una de les grans prioritats d’aquest mandat. De fet, la formació sobiranista ja va pactar 50.000 euros amb el PSC entre el 2024 i el 2025 per a l’actualització del projecte executiu. El portaveu del grup, Jordi Sendra, destaca que «la Quinta de Sant Rafael és un dels capítols més valuosos del nostre patrimoni modernista» i que, després de més de 20 anys tancada, «per fi surt de la llista de projectes abandonats».
«Han passat el PSC i ERC pel govern i és ara amb Junts que es fa realitat», remarca l’edil, qui subratlla que aquesta actuació ajudarà a dignificar tot el Parc de la Ciutat. En aquest sentit, afirma que «posem fi a dècades d’inacció i aconseguim que esdevingui un centre viu al servei de la ciutadania». Igualment, assegura que «no és només una restauració d’un edifici, sinó una posada en valor del modernisme i un actiu per al barri i per a Tarragona».
«És important per a la ciutat i per al parc», diu també García Latorre, que no es mostra preocupat pels diners que falten per cobrir el cost total de la intervenció: «Buscarem altres partides per complementar el que tenim disponible». D’altra banda, el conseller de Patrimoni va assenyalar que la voluntat del govern és que es converteixi en un «espai cultural», tot i que els futurs usos encara s’han de definir. «Es va fer un pla funcional a través del departament de Cultura, però cal encaixar-lo a la realitat de l’edifici. Com a mínim, la planta baixa serà per a usos ciutadans, amb sales d’actes i d’exposicions», apunta.
Diversos intents fallits
Després de la mort dels germans Puig i Valls, la propietat va passar a mans de familiars i, posteriorment, a altres particulars. Amb el pas dels anys, l’edifici va experimentar diverses transformacions, com la modificació d’una obertura de la façana principal l’any 1944 per part de l’arquitecte Josep Maria Monravà López. Finalment, l’immoble va acabar en mans de l’Ajuntament de Tarragona, que el va adquirir el 2022 amb la voluntat de preservar-lo i donar-li un ús públic. Des de llavors, el consistori ha intentat reobrir l’edifici en diverses ocasions, però cap proposta ha acabat tenint èxit.
L’any 2011, durant el mandat de Josep Fèlix Ballesteros (PSC), es va aprovar un projecte de restauració que preveia convertir l’edifici en un Centre d’Educació Ambiental i d’interpretació del patrimoni natural de Tarragona. El pla contemplava la rehabilitació de la planta noble modernista i la creació de diversos espais culturals, com sales d’exposicions, una sala de conferències i una biblioteca especialitzada en temàtica naturalista. Mai es va arribar a executar. «No és incompatible amb l’espai que estem pensant ara», assegura l’actual conseller d’Urbanisme i Patrimoni, Nacho García Latorre.
El 2021, el govern de Pau Ricomà (ERC) va plantejar una nova proposta per transformar la Quinta de Sant Rafael en un centre d’interpretació del modernisme i, alhora, en un centre cívic. Aquesta iniciativa tampoc es va acabar desenvolupant. La voluntat de l’executiu actual és desbloquejar aquest repte pendent, tant per la seva importància arquitectònica dins del modernisme local com pel seu valor històric i simbòlic.