SOCIETAT
El Pla de Barris per la Part Baixa de Tarragona arrenca amb el vistiplau dels veïns
L’Ajuntament presenta el projecte als residents després de la resolució definitiva de la Generalitat
El Pla de Barris i Viles que ha d’impulsar la transformació de la Part Baixa de Tarragona ja està oficialment en marxa després de la resolució definitiva de la Generalitat del passat 2 de març. Així, l’Ajuntament va presentar aquest dilluns el projecte als veïns i entitats del barri en una reunió informativa on es van explicar les principals actuacions previstes dins d’un pla que mobilitzarà 25 milions d’euros en cinc anys. A la trobada hi van participar el conseller d’Urbanisme, Nacho García, la consellera de Serveis Socials, Cecilia Mangini, i la consellera de Promoció Econòmica i regidora de la Part Baixa, Montse Adan.
Després d’anys de reclamacions, els veïns reben el projecte amb una barreja d’esperança i prudència. «El balanç és positiu, però la gent encara és una mica escèptica perquè portem molts anys batallant», admet Mari Carmen Puig, presidenta de l’Associació de Veïns del barri del Port. «Així i tot, crec que la reunió va fer veure a molts que això ara ja és una realitat: hi ha els diners i s’ha de fer», afegeix.
Entre les actuacions que generen més expectació entre els veïns destaca el nou col·lector de pluvials, una infraestructura destinada a evitar inundacions en episodis de pluges intenses, una problemàtica històrica al barri. «És molt important per a nosaltres. És una necessitat que portem reivindicant moltíssims anys», remarca. García afirmava durant la reunió que «ja s’està avançant» en aquest projecte.
També es valora la transformació de l’Eix Unió-Prim-Apodaca, amb una inversió de 3,1 milions d’euros. «Creiem que donarà molta vida al barri. Fa dos anys que es va remodelar el carrer Orosi i ho hem notat moltíssim, esperem un efecte similar», assegura la presidenta.
La redacció del projecte ja va a sortir a licitació fa un parell de setmanes, i el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el proper 31 de març. «Hi ha veïns que es queixen perquè hi ha coses que han quedat fora. Evidentment, ens agradaria que s’arreglessin totes les voreres del barri i no només les d’alguns carrers, per exemple. Però sabem que aquestes coses s’acabaran fent tot i que no s’incloguin en el pla», comenta la presidenta. «Tot plegat estem prou satisfets i tenim ganes de veure els canvis que fa tant de temps que demanem», conclou.
El projecte preveu un total de 34 actuacions amb un pressupost global de 25 milions d’euros per als pròxims cinc anys, finançats a parts iguals per la Generalitat i l’Ajuntament. El pla es divideix en tres grans eixos.
El primer inclou les transformacions físiques en àmbits com l’urbanisme, l’habitatge o l’eficiència energètica i hídrica; el segon està dedicat a la transició ecològica i a actuacions vinculades a l’emergència climàtica i la infraestructura verda; i el tercer incorpora accions sociocomunitàries per reduir desigualtats i impulsar l’educació, la salut i l’ocupació.
Les pròximes passes
«Després de la resolució definitiva ja posem en marxa tota la maquinària per fer realitat el canvi a la Part Baixa», afirma García. Una de les primeres accions, indica, serà la constitució de l’oficina tècnica. «També estem treballant en el projecte de la coberta del Palau de Congressos. A més, pròximament es començarà a treballar en la part social, amb la constitució dels grups de treball entre tècnics i ciutadania. A l’abril es reunirà la comissió d’avaluació per primera vegada», apunta.
El pla també inclou actuacions com la urbanització de l’entorn del Teatre Romà, la millora de l’entorn de l’estació de trens amb la instal·lació d’un ascensor entre Pompeu Fabra i Pons d’Icart, o la creació d’un nou espai verd a la zona de Zamenhoff. A més, es preveuen diverses línies d’ajuts per rehabilitar habitatges, millorar l’eficiència energètica i instal·lar ascensors per eliminar barreres arquitectòniques.