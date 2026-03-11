MÚSICA
Pablo Alborán actuarà a la Tarraco Arena a l'agost
El malagueny portarà a la ciutat la seva gira 'Global Tour KM0'
El cantautor malagueny Pablo Alborán, un dels artistes més importants de la música pop en espanyol de les últimes dues dècades, actuarà a la CaixaBank Tarraco Arena el pròxim 1 d’agost de 2026, en el marc de la seva ambiciosa gira Global Tour KM0.
Després de l’èxit rotund del seu nou àlbum KM0 i de les diverses dates anunciades en grans escenaris d’Espanya i d’arreu del món, aquesta actuació a Tarragona es presenta com una de les cites més esperades de l’estiu musical a Catalunya. L’espectacle recorrerà tant el seus grans clàssics com els temes més emblemàtics del seu setè projecte discogràfic, que simbolitza un retorn creatiu al «quilòmetre zero» de les seves emocions musicals, amb una proposta escènica íntima i potent que connecta amb el públic en cada nota.
Aquest concert forma part del Global Tour KM0, la gira més ambiciosa de la carrera d’Alborán fins ara, que l’està portant per diversos països d’Europa, Amèrica Llatina i els Estats Units després de la presentació del nou àlbum. El tour ha estat destacat tant per la crítica com pel públic pel seu recorregut emocional a través de quinze anys de carrera i pel seu enfocament artístic renovat, sense perdre la connexió íntima amb els seus seguidors.
Les entrades es poden aconseguir a partir de dijous a les 12 hores a través de la web de la Tarraco Arena.