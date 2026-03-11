POLÍTICA
Illa promet el desplegament del servei d'atenció continuada de l'ictus a Tarragona «el més aviat possible»
El president de la Generalitat assegura que Salut està treballant en el calendari i dependrà de la «disponibilitat de professionals»
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès aquest dimecres que el desplegament del servei d'atenció continuada de l'ictus a Tarragona i al conjunt del territori es durà a terme «el més aviat possible».
Durant la sessió de control en resposta al grup parlamentari dels Comuns, el cap de l'executiu ha assegurat que la Conselleria de Salut està treballant «per donar a conèixer el calendari», que dependrà «de la disponibilitat de professionals amb garanties per poder donar un bon servei». L'anunci arriba després de les protestes a la capital tarragonina per exigir el servei a l'hospital Joan XXIII.
Durant la intervenció de la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, a la sessió de control aquesta ha argumentat que «quan una persona pateix un ictus cada minut compta i, sobretot, sabem que les seqüeles depenen en gran mesura del temps que aquesta persona és atesa. Per tant, el temps d'accés, la immediatesa a una atenció especialitzada com és la trombectomia les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, perquè un no pot decidir quan pateix un ictus, no pot dependre de en quina demarcació vius ni de codis postals, com passa ara. No pot ser que hi hagi catalans de primera i de segona». Per això ha explicat que «el desplegament del servei d'ictus les 24 hores i els set dies de la setmana a l'Hospital Joan XXIII és una reivindicació del territori, dels professionals, dels Ajuntaments i de la ciutadania que es va manifestar el passat 1 de març. És una necessitat real per al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre».
Finalment, Albiach ha reclamat un pas endavant a Salvador Illa i ha expressat que «sabem que és un tema més de reorganització del servei a Catalunya i d'impulsar un pla de formació dels professionals», per això ha demanat que s'expliqui el calendari per implantar el servei a la demarcació.