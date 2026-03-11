JUDICIAL
El director tècnic de la química Messer demana anul·lar el 'cas Montoro' per vulneració de drets
Rubén F. assegura que els Mossos li van intervenir correus que no estaven vinculats a la causa per la qual es va autoritzar el registre
El director tècnic de la química Messer, a qui els Mossos d'Esquadra van intervenir un correu clau per obrir la investigació a l'exministre Cristóbal Montoro per legislar a favor d'empreses gasistes a canvi de diners, ha demanat la nul·litat de la causa en sostenir que es va obtenir el seu missatge de forma il·lícita.
Així ho sosté la defensa de Rubén F. en un recurs, a què ha tingut accés EFE, en el qual demana a l'Audiència de Tarragona que anul·li la causa en què el jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona manté imputat l'exministre d'Hisenda del PP i diversos dels seus socis a Equipo Económico, el bufet que suposadament utilitzaven per beneficiar gasistes amb reformes legislatives, a canvi de diners.
En la mateixa línia que la defensa d'Equip Econòmic, Rubén F. demana a l'Audiència que s'anul·li la causa perquè entén que el correu clau que se li va intervenir en un registre el 2017 a l'empresa Messer estava acotat a la construcció d'una planta a El Morell entre el 2007 i el 2009.
La investigació a Equipo Económico, que es va mantenir en secret fins a l'any passat, va arrencar el 2018 arran de la «troballa casual», segons el jutge, del correu en què Rubén F. li comentava al seu director general el desembre del 2013: «La via més directa, com sempre, és pagar a aquest Equipo Económico que té contacte directe amb el ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro».
Arran del contingut d'aquell correu, els Mossos van alertar el jutge que era «fàcil» concloure que Messer va contractar Equipo Económico per les relacions dels seus membres amb alts càrrecs de l'administració de l'Estat, cosa que els situava en una «posició privilegiada» per intercedir amb el govern central en defensa dels interessos de les empreses de l'Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals (AFGIM).
En el seu recurs, Rubén F. demana a l'Audiència de Tarragona que acordi la «nul·litat radical» de la causa, ja que la investigació «s'ha aixecat sobre la base d'una flagrant infracció» dels seus drets fonamentals, en una «pràctica policial il·lícita» en intervenir-se els seus correus el novembre del 2017 malgrat que no estaven vinculats a la causa per la qual es va autoritzar el registre.
«La teòrica 'troballa casual' a l'origen d'aquesta causa va ser fruit d'un accés indiscriminat, no autoritzat i, per tant, il·lícit a totes les comunicacions» de Rubén F., sosté el recurs, que al·lega que es va infringir el dret a la «intimitat i a la privadesa» del director tècnic sense la «deguda empara legal».
Segons la defensa, els Mossos «van desobeir» l'ordre judicial que emparava el seu accés «exclusivament» a la documentació que tingués relació directa amb la investigació vinculada a la planta d'El Morell, fet que provoca la «il·licitud» de tot el que es va intervenir.
Els Mossos, segons l'escrit, van optar per «no sotmetre's a les normes que regeixen el procés penal» i van aprofitar un registre acotat a la planta d'El Morell per obtenir de manera «indiscriminada i amb ànim prospectiu» informació d'una altra causa, cosa que és una «pràctica policial del tot inacceptable» i «vicia de nul·litat radical» el procés.
Segons l'escrit, els Mossos van intervenir i van visualitzar molts correus electrònics desconnectats de l'objecte d'investigació, amb títols com «Impost Elèctric», «Carta d'encàrrec d'associació de fabricants de gasos» o «RV: Oferta Equipo Económico», que «sense necessitat d'una especial habilitat deductiva», ja revelaven la seva distància amb la construcció de la planta de Messer.
«I aquí volem ser clars perquè no hi hagi equívocs i es recondueixi l'argumentari a la teoria de la 'troballa casual': una cosa és que s'aplegui casualment un correu i fins i tot es visualitzi el mateix per entendre's relacionat amb la investigació en curs i una altra molt diferent és que s'apoderin indiscriminadament dades i s'accedeixi a totes elles malgrat la seva evident desconnexió amb l'objecte de la investigació -que és el que aquí va passar-», subratlla.
En aquest sentit, insisteix que no es tracta de «fets que apareixen fortuïts als ulls de la policia», sinó d'«una veritable inquisició general i la revisió íntegra de les comunicacions produïdes al llarg de la vida professional» de Rubén F., «sense filtratge, sense retenció, sense res que ho limiti».