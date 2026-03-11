CULTURA
Tarragona promou el seu patrimoni a través d'un projecte de videodansa
Cinc peces audiovisuals mostraran diferents espais emblemàtics
El Patronat Municipal de Turisme i la Tarragona Film Office promocionaran la ciutat amb el projecte El cos contemporani a la Tarragona eterna, impulsat amb la col·laboració dels ballarins i coreògrafs Arantxa Sagardoy i Alfredo Bravo. Es tracta d’una proposta audiovisual on el patrimoni i la dansa són els protagonistes, explorant alguns dels espais més emblemàtics de Tarragona des d’una perspectiva artística i contemporània.
El projecte es concreta en cinc peces de videodansa que reflexionen sobre la relació entre allò efímer i allò permanent, explorant el pas del temps, la memòria i les diferents etapes de la vida. Els vídeos s’han enregistrat en cinc espais emblemàtics: el Pont del Diable (Els pilars de l’amistat), el Pretori (El vertigen d’un futur obert), el Circ romà (El camí traçat, experiència i confiança), l’Amfiteatre (La soledat valenta) i les Muralles (L’essència que mai no mor).
Segons va explicar Sagardoy, «aquesta proposta habita el silenci del patrimoni romà de Tarragona per donar-li veu a través del moviment». «Aquest projecte és una invitació a mirar el nostre patrimoni no com a records d’un passat, sinó com el mirall d’una condició humana que, malgrat la seva fragilitat, aspira a l’eternitat», va afirmar per la seva banda la consellera de Turisme, Montse Adan.