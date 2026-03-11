ECONOMIA
La Cambra de Tarragona ajorna la missió comercial a l’Iraq pel conflicte a l’Orient Mitjà
També té previstos també viatges de feina a Jordània i al Líban i no saben si podran anar-hi
La Cambra de Tarragona ha decidit ajornar la missió comercial que tenia prevista a l’Iraq per aquest abril. «No hi ha vols. És un problema per a organitzar les agendes. Ara mateix, fruit de tot el conflicte a l’Iran, no es donen les condicions per anar-hi», explica Roberto Barros, director d’Internacional de la Cambra i líder de les missions. L’objectiu era facilitar l’accés a noves oportunitats comercials al país. La Cambra també té previstos també viatges de feina a Jordània i al Líban al juny i ara mateix no se sap si hi podran anar. «Ningú sap com acabarà tot això i quan s’allargarà. Al final, allò vertaderament important no són les missions en si, sinó l’impacte que està tenint en les empreses», exposa Barros. «Hi ha companyies que no estan presentant pressupostos perquè no saben com acabarà repercutint el conflicte als seus costos de producció. Aquesta és la major incidència», afegeix. La intenció de l’entitat és, un cop es donin les circumstàncies adients, poder viatjar a l’Orient Mitjà, on també s’havien programant accions a Dubai o l’Oman. «Estem acostumats a moure’ns per entorns incerts», diu Barros. Tant és així que l’any passat un conflicte bèl·lic a Líbia els va enganxar en plena missió comercial. Durant certs dies no van poder sortir del país i van haver d’esperar en un hotel.
La Cambra de Tarragona s’ha especialitzat els darrers anys en el continent africà i per enguany tenia previstes una quarantena de missions. De fet, la Cambra son els únics que porten companyies a països com el Congo, Rwanda o Zàmbia. Cambres d’arreu d’Espanya porten empreses a la cambra tarragonina perquè estableixin contactes a l’Àfrica.
El programa de les missions de l’entitat posa un èmfasi especial en l’Àfrica subsahariana, que concentra el major nombre de missions, amb destinacions com Guinea Equatorial, Costa d’Ivori, Benín, Togo, Nigèria, Ghana, Uganda, Ruanda, Etiòpia, Sud-àfrica, Moçambic o Kenya, entre d’altres. Aquest enfocament respon al creixent potencial econòmic i comercial del continent africà i a l’interès de les empreses tarragonines per diversificar mercats.
Arreu del món
A Amèrica del Sud, el calendari inclou missionsa Uruguai i Paraguai. El programa també preveu missions al Magreb, amb viatges a Tunísia i el Marroc, i a Àsia, amb visites comercials al Kazakhstan, l’Uzbekistan, Indonèsia i el Vietnam. Les missions comercials de la Cambra de Tarragona són multisectorials i estan obertes a exportadors vinguts d’arreu de l’Estat.