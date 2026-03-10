SUCCESSOS
Tres intoxicats per fum durant un incendi en un pis a la Rambla Ponent de Campclar
L'habitatge ha cremat completament i hi han treballat cinc dotacions de Bombers
Tres persones han estat ateses per intoxicació de monòxid de carboni durant un incendi en un pis a la Rambla de Ponent de Campclar de Tarragona. L'avís l'han rebut a les 05.03 hores i s'han desplaçat cinc dotacions de Bombers de la Generalitat i la Guàrdia Urbana de Tarragona.
Segons explica Bombers, el pis situat a la primera planta del bloc de planta baixa més tres plantes superiors ha cremat completament i l'escala del bloc ha quedat afectada per fum. Els bombers han ordenat als veïns que es confinessin a l'interior dels pisos.
Els bombers han evacuat tres persones amb caputxa de rescat de dos pisos, que han estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Dues han estat donades d'alta in situ mentre que l'altra ha estat traslladada fins a l'Hospital Joan XXIII amb pronòstic menys greu.
La Guàrdia Urbana de Tarragona també s'ha personat al lloc per regular el trànsit a la zona, ja que la Rambla Ponent ha quedat tallada al tram final, el que toca a l'N-340.