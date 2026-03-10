SOCIETAT
Tarragona, escenari de dues grans produccions de Netflix i Amazon Prime: 'Néro' i 'Blade runner'
La Tarragona Film Office ha treballat en més de 80 produccions a la ciutat
La Tarragona Film Office ha treballat aquest 2025 en més de 80 produccions que han suposat 140 dies de rodatge i sessions fotogràfiques a la ciutat.
Pel que fa a grans produccions, l'any passat es va rodar la sèrie 33 Días i el llargmetratge Viaje al país de los blancos tot gravat a l'antiga presó. De Netflix s’ha estrenat Néro, amb seqüències rodades al Pla de la Seu. També es va gravar la sèrie Blade runner d'Amazon Prime al Port, que encara no s'ha estrenat, així com diversos anuncis, que es podran veure properament.
La consellera i Presidenta del Patronat Municipal de Turisme, Montse Adan, referma l’èxit d’aquest ens, després de gairebé 16 anys, sent «un model que funciona amb finestreta única i que és l’únic referent municipal que facilita la feina del productor o localitzador ja que agilitza els tràmits i les consultes».
Des de l’oficina es coordina amb la resta de departaments de l’Ajuntament que son necessaris per permetre els rodatges a la via pública, així com altres necessitats que se’n desprenen.
Adan ha continuat «en els darrers anys Tarragona s'ha posicionat entre els municipis catalans que més produccions han acollit», anant als primers llocs en el rànquing de nombre de produccions audiovisuals de la Catalunya Film Commission, sent Tarragona un dels municipis que més produccions registra fora de l’àrea metropolitana de Barcelona. Segons la Catalunya Film Comission (ICEC-Generalitat de Catalunya), que coordina la xarxa de municipis (actualment més de 200) a la qual la Tarragona Film Office està adherida, és el model que haurien de seguir tots els municipis.
Nou projecte audiovisual amb la dansa com a fil conductor
En el marc del balanç de la Tarragona Film Office s’ha presentat un projecte coordinat conjuntament amb el Patronat Municipal de Turisme i els ballarins Arantxa Sagardoy i Alfredo Bravo, El cos contemporani a la Tarragona eterna.
Aquest és un projecte on la pedra i la pell es fonen per reflexionar sobre la connexió entre allò efímer i allò etern, entre fragilitat i perdurabilitat, el pas del temps i la memòria. Son cinc peces de videodansa per recórrer cinc etapes de la vida, on el patrimoni esdevé humà i el moviment anhela perdurar en el temps.
L'objectiu és doble: convidar les noves generacions a descobrir la seva pròpia història a través de la dansa contemporània i reivindicar la memòria com un element viu. Perquè el temps ens cisella com a la pedra i, encara que la dansa sigui efímera, potser el llegat que deixa a l'ànima també és per sempre.
Els vídeos s'han enregistrat al Pont del Diable, amb Els pilars de l'amistat; al Pretori amb El vertigen d'un futur obert; el circ romà amb El camí traçat, experiència i confiança; l’Amfiteatre amb La soledat valenta i a les Muralles amb L'essència que mai no mor.
Segons la seva autora, Arantxa Sagardoy, «aquesta proposta de videodansa habita el silenci del patrimoni romà de Tarragona per donar-li veu a través del moviment». En un viatge visual per cinc espais icònics, el projecte traça un recorregut vital que va des de la solidesa dels primers vincles fins a la transcendència de l'ànima.
En resum, la consellera ha finalitzat que «aquest projecte és una invitació a mirar el nostre patrimoni no com a records d'un passat, sinó com el mirall d'una condició humana que, malgrat la seva fragilitat, aspira a l'eternitat».