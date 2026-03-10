ECONOMIA
Miguel Àngel Bové, economista de la URV: «La pujada de preus acabarà afectant els aliments i l’electricitat»
L'expert analitza la crisi i augura males notícies de cara a les butxaques dels ciutadans
La pujada de preus del petroli, derivada per la guerra oberta per Israel i els Estats Units a l’Iran, acabarà repercutint les tarifes dels aliments i de l’electricitat. «El problema és la durada del conflicte, que ja s’apunta que es pot allargar durant mesos. La gran conseqüència pot ser una crisi global, que afectarà els preus», explica Miguel Àngel Bové, director de la Càtedra d’Economia i professor de la Universitat Rovira i Virgili. Bové augura que, davant d’aquest escenari, els bancs centrals hauran d’actuar per a parar l’augment de la inflació. «Acabarà afectant. Al cap i a la fi, el mercat del petroli és el mercat mundial. Si al Golf Pèrsic s’ataquen les refineries o no passen els vaixells per l’Estret d’Ormuz, la manca d’oferta farà disparar més els preus», afirma Bové. Amb tot, el primer desencadenant serà l’augment dels preus del transport de les companyies. La pregunta és fins a on arribarà aquest augment de tarifes. «Pot haver-hi alguna rebaixa de l’IVA o l’aplicació de bonificacions per part del Govern, però no és la solució. Seria un pedaç que acabaria repercutint també en les finances públiques», exposa el professor.
Fins als 150 dòlars el barril
Des de Qatar ja s’afirma que el preu del barril de Brent, el petroli de referència a Europa, pot arribar fins als 150 dòlars. Durant la matinada de diumenge a dilluns va arribar a pujar més del 28%, a tocar dels 119,50 dòlars. Si pugés més, podríem tornar a veure la gasolina a dos euros a les benzineres. «També afecta a les grans companyies i els seus plans de futur. Si tenen grans inversions previstes, segurament esperin a veure com acaba evolucionant el conflicte», va indicar Bové. Els països del G7 van mostrar ahir la seva disposició a adoptar «totes les mesures necessàries» per estabilitzar els mercats i això inclou la possibilitat de recórrer a les reserves estratègiques. Així ho van afirmar en un comunicat els ministres de Finances del Canadà, França, Alemanya, Itàlia, el Japó, el Regne Unit i els Estats Units. En el text, subratllen la importància de mantenir «rutes comercials segures» i afirmen que continuaran vigilant la situació. «Estem monitorant de prop com podem estabilitzar el mercat i estudiarem totes les mesures, inclòs, si calgués, l’alliberament de reserves estratègiques», va dir Roland Lescure, ministre francès d’Economia. Lescure també va fer una crida a la «tranquil·litat» i va insistir que els socis del G7 s’estan «coordinant» davant els efectes de la guerra. «Europa ha d’intentar disminuir la seva dependència energètica, però no té una posició fàcil per a fer-ho», conclou Bové.