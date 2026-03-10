SALUT
L’Hospital Joan XXIII aposta per l’ecografia clínica per millorar el diagnòstic dels pacients
Cada vegada més professionals es formen en aquesta tècnica que permet obtenir informació immediata i agilitzar la presa de decisions
L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona està potenciant l’ús de l’ecografia clínica com a eina per reforçar l’atenció als pacients. Aquesta tècnica, coneguda com a POCUS (Point-of-Care Ultrasound), permet als professionals sanitaris obtenir informació ràpida durant la mateixa exploració del pacient, facilitant així una valoració més immediata i precisa, especialment en situacions d’urgència o de major complexitat clínica.
A diferència de les ecografies convencionals, aquesta pràctica no les substitueix, sinó que actua com un complement dins de l’exploració física. L’objectiu és ajudar el professional a confirmar sospites clíniques, orientar el diagnòstic o decidir els següents passos en l’atenció mèdica del pacient.
En els darrers anys, cada vegada són més els professionals del centre que s’han format en aquesta tècnica, que s’ha anat incorporant progressivament en diferents serveis de l’hospital, com les urgències, la unitat de crítics o la medicina interna.
Aquest impuls a la formació i la innovació també es reflectirà en la celebració a Tarragona del V Congrés WinFocus Espanya i el I Congrés Mediterrani, els dies 20 i 21 de març. La trobada reunirà prop de 150 professionals sanitaris de diversos àmbits assistencials —com hospitals, geriatria, atenció intermèdia o serveis d’emergències— procedents de diferents punts de l’Estat i també de l’àmbit internacional.
El congrés inclourà sessions divulgatives i tallers pràctics amb experts internacionals, i abordarà l’ús de l’ecografia clínica en situacions freqüents com la insuficiència cardíaca, la dispnea, el xoc o l’atenció al pacient d’edat avançada, amb un enfocament pràctic adaptat a la realitat assistencial.