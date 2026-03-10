SOCIETAT
La guerra a l’Iran ja passa factura a Tarragona: «Gasto gairebé el doble en benzina»
El preu mitjà del combustible a Espanya s’enfila entre el 10% i el 20% des de l’inici del conflicte a l’Orient Mitjà
Omplir el dipòsit és cada dia una mica més car que l’anterior. Aquesta és la realitat que es viu a Espanya des del 28 de febrer, quan va esclatar el conflicte armat entre els Estats Units, Israel i l’Iran. En només deu dies, els conductors han vist com els preus a les benzineres s’enfilaven progressivament, amb pujades constants que ja es comencen a notar en la despesa quotidiana.
Ahir, el preu mitjà de la gasolina a Espanya se situava en 1,628 euros per litre, mentre que el dièsel arribava als 1,717 euros. Abans de l’inici de la guerra, en canvi, el litre de gasolina sense plom 95 rondava els 1,47 euros i el dièsel 1,43 euros. Tot i això, les declaracions del president dels Estats Units, Donald Trump, assegurant al vespre que el conflicte amb l’Iran està «gairebé resolt», van contribuir a moderar el preu del petroli als mercats internacionals.
Per fugir d’aquest increment, molts tarragonins acudeixen a les benzineres low cost, tot i que allà el preu tampoc és idoni. «O i tant que es nota, fins i tot amb la targeta de descompte he pagat uns 30 cèntims més per litre que la setmana passada», afirma Marisa López mentre omple el dipòsit a la gasolinera bonÀrea, una de les més assequibles de la ciutat.
«Em preocupa la situació. Està tenint conseqüències molt ràpides i al final ens perjudicarà a tots. No m’he plantejat deixar d’utilitzar el cotxe, perquè necessito desplaçar-me cada dia, i tal com està el transport públic...», lamenta. Raúl Sans, que cada dia recorre uns 60 quilòmetres per anar a treballar, també ha notat la diferència. «És una bogeria, ara gasto gairebé el doble, es notarà moltíssim a final de mes», diu.
«És el primer cop que vinc a posar gasolina des que va petar tot, i de moment ja he gastat 5 euros més que la darrera vegada», explica Francisco Javier González. Entre la feina i els desplaçaments diaris calcula que fins ara gastava entre 100 i 150 euros al mes en benzina, una despesa que vol evitar augmentar. «Si podem anar diverses persones al mateix vehicle o agafar el transport públic, ho farem. A ningú li agrada pagar més, però el preu de la benzina és el que menys em preocupa d'aquesta guerra», admet.
Altres han de buscar diferents maneres d’estalviar. «Necessito utilitzar el cotxe, així que he de retallar per altres bandes. Prescindir de comprar roba nova, per exemple, i donar prioritat als bàsics», comenta Andrés Albano, que calcula que pot gastar entre 200 i 300 euros al mes en carburant. «El preu no para de pujar, i cada vegada és més difícil fer front a aquest augment», assegura Christian Arenas. Al transportista li preocupen les conseqüències que pugui tenir la situació sobre les seves condicions laborals. «Com més gastes en combustible, menys sou t’endús», opina.
«L’encariment del petroli ens afectarà a tots, de moltes maneres diferents», explica Rosa Domènech. «La meva empresa té una embarcació, i aquest increment es nota moltíssim, perquè un vaixell consumeix molt combustible. Aquesta despesa s’ha de compensar venent més peix, cosa que no passa. Per tant, en comptes d’avançar anem cap enrere», detalla.
Indignats i escèptics
Molts conductors es mostren indignats i, fins i tot, escèptics. «És una vergonya, l’han comprat a un preu baix i ara l’estan venent a un molt més elevat. El govern no farà res per ajudar-nos, diguin el que diguin», etziba Diana Bangeano. «Els països han de tenir reserves de gasolina d’uns tres mesos, així que aquest increment no l’hauríem de patir encara. El que passa és que això també és un negoci per al govern», concorda Adrián Las Heras, que s’ha desplaçat des de Torredembarra buscant opcions més econòmiques.