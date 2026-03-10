JUSTÍCIA
El Govern aprova la proposta estatal per obrir cinc nous jutjats a la ciutat
Enguany també Reus, Valls i el Vendrell guanyarien cadascun una nova plaça judicial
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la proposta inicial del Ministeri de Justícia per obrir cinc nous jutjats a Tarragona enguany. L’executiu estatal va enviar una proposta inicial i ara des de Catalunya s’ha contestat al plantejament. L’Audiència guanyaria també una plaça i Reus, Valls i el Vendrell també es reforçarien. A la capital s’obriran dos jutjats civils, un mercantil, un penal i un social. A Reus, un social, a Valls, un civil i d’instrucció, d’igual forma que al Vendrell. A nivell de tot el país, la coincidència amb la proposta ministerial és de 56 ubicacions, però hi ha 35 modificacions. La proposta es basa en criteris com el nombre d’assumptes ingressats, la saturació de cada partit judicial o la disponibilitat dels edificis judicials per encabir nous jutges i funcionaris mitjançant obres i adequacions.
Bons auguris
«Hem fet una proposta de matisos respecte a la proposta inicial que ens va fer el ministeri. La proposta que hem fet nosaltres coincideix al 100% amb la proposta que, pel seu compte, ha fet el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (que en el seu cas es vehicula a través del Consell General del Poder Judicial). Per tant, augurem que aquestes propostes seran ateses pel ministeri», va explicar fa pocs dies Ramón Espadaler, conseller de Justícia. També s’haurà d’elaborar una nova relació de llocs de treball i caldrà concretar la forma d’execució i el cost de les obres necessàries. Paral·lelament, s’haurà de fer una nova proposta de distribució de les 90 places suplementàries acordades pel 2027. Espadaler va afirmar que l’augment permetrà guanyar «eficiència i proximitat», així com escurçar els temps de tots els assumptes que són a la justícia. El conseller també va destacar que les noves places permetran que la justícia sigui «més propera i àgil».
Sortir de Barcelona
Així mateix, Espadaler va remarcar que s’atenen totes les jurisdiccions, i que «se surt» de Barcelona per beneficiar «el conjunt del territori». El repte és acabar amb el col·lapse als jutjats. El 2025, els jutjats catalans van resoldre 1.268.413 assumptes. Amb les noves unitats, s’estima que el 2026 es podran resoldre un 10% més dels assumptes.