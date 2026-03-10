Laboral
Les educadores subrogades de les llars d’infants de Tarragona podran descansar al juliol
Les vetlladores podran fer vacances gràcies al nou casal d'estiu impulsat pel govern del PSC i acordat amb ECP
Fa gairebé una dècada, l’Ajuntament de Tarragona va decidir internalitzar la gestió de les llars d’infants municipals. Des d’aleshores, les educadores subrogades han mantingut una batalla constant per igualar les seves condicions laborals a les de les treballadores municipals que accedeixen a través de la borsa. Després d’anys de reivindicacions, el 2019 van aconseguir una primera millora, amb un increment del sou per equiparar salaris. Ara, aquest 2026, han assolit una nova victòria: per primera vegada, podran fer vacances durant el mes de juliol.
Fins ara, havien de quedar-se quatre setmanes més que la resta de les seves companyes. Aquest estiu, però, deixarà de ser així. El passat mes de gener, el consistori va licitar el servei de l’Estiuet Petita Infància, un casal d’estiu per a nens d’1 i 2 anys que es farà durant tot juliol i alliberarà totes les educadores. La Tere Camerino i la Paqui Santos han estat liderant la lluita de les 46 treballadores que venien de Clece i la Xarxa Santa Tecla —les anteriors adjudicatàries—.
«Quan es va internalitzar el servei, vam continuar amb el conveni estatal. Creiem que és lícit que ens incorporem al de l’Ajuntament, que és qui ens paga», diu la Tere. «Veus aquests greuges comparatius i dius: per què?», indica la Paqui, qui recorda que, al principi, «les subrogades cobràvem 800 euros i les de borsa, 1.300». Després de l’augment salarial del 2019, van estar «callades» molt de temps, fins que el 2023 van tornar a aixecar la veu per exigir l’equiparació completa i van començar a reunir-se, de nou, amb el consistori. Durant el 2024, van sortir a recollir signatures i també van enviar cartes a l’alcalde, la direcció de l’Institut Municipal d’Educació (IMET), i partits polítics.
Les educadores es mostren especialment agraïdes amb el grup municipal d’En Comú Podem. El febrer del 2025, la formació morada va proposar al govern municipal (PSC) impulsar un casal d’estiu perquè les treballadores se’n poguessin anar de vacances al juliol, una idea que es va acabar concretant en les negociacions dels pressupostos del 2026. «Hem de defensar els interessos de la classe treballadora», afirma el conseller Toni Carmona, qui destaca que «ha estat una gran victòria laboral de les treballadores, que mai han perdut la fe». «Hi havia una lluita enquistada i ens vam posar a construir una alternativa que s’ha demostrat útil. Les educadores de les llars, i la gent, volien solucions i no només soroll», diu també el portaveu, Jordi Collado.
«Estem molt contentes», expressen la Tere i la Paqui, qui assegura que va arribar a plorar quan es van assabentar de la decisió. Tot i això, remarquen que la lluita encara no ha acabat. Actualment, hi ha oberta una taula negociadora entre l’Ajuntament i els sindicats per acabar d’incorporar les treballadores subrogades al conveni municipal. Un dels punts pendents és la jornada laboral, ja que actualment continuen fent tres hores més setmanals que les treballadores municipals: «No pararem fins que ho aconseguim».
La consellera d’Educació, Isabel Mascaró, explica que la situació actual també està condicionada per la batalla judicial oberta després que el Tribunal Superior de Justícia declarés nul·la la internalització del servei, arran d’una demanda de Clece. L’edil recorda que el consistori ha recorregut contra la sentència al Suprem i està a l’espera de la resolució, però mentrestant el govern «ha anat treballant per millorar les condicions de les educadores». En aquest sentit, avança que tres empreses s’han presentat a la licitació de l’Estiuet: «Per primera vegada, podrem oferir a les famílies un casal durant tot el mes de juliol i, a més, ajudarà a resoldre el malestar entre les treballadores que es produïa cada any».