SOCIETAT
La Diputació avança en la nova seu operativa de la plaça Imperial Tàrraco amb 5 despatxos finalistes
Els estudis seleccionats opten a redactar el projecte i dirigir les obres per convertir l’edifici en un espai emblemàtic, sostenible i eficient
La licitació per redactar el projecte i dirigir les obres de rehabilitació de l’edifici de la plaça Imperial Tàrraco, futura seu operativa de la Diputació de Tarragona, ha fet un pas important aquest dimarts. La Junta de Govern ha aprovat els cinc despatxos finalistes, escollits entre els deu que es van presentar: b720 Arquitectura SLP, Ruiz Larrea Arquitectura SLP, Pascual-Ausió-Fernández SCP, L35 Arquitectos SLP i Estudio de Arquitectura Alonso Balaguer SLP.
La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha destacat que «el projecte avança segons el calendari previst perquè la nova seu operativa sigui una realitat a mitjans del 2029». Ha ressaltat també que els cinc estudis finalistes compten amb una trajectòria acreditada i contribuiran a fer de l’edifici un espai emblemàtic, sostenible i amb alta eficiència energètica.
Els despatxos disposaran d’un mes per presentar les seves propostes, que seran valorades per un jurat expert format per membres de la Diputació i del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). La valoració tindrà en compte tant la qualitat arquitectònica i la integració amb l’entorn —incloent la connexió amb l’edifici adjacent, l’Edifici Síntesi— com la sostenibilitat i eficiència energètica, que representen el 50% de la puntuació total. La licitació té un pressupost de 569.101 € (IVA no inclòs) per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la direcció d’obra.
Segons els terminis previstos, un cop signat el contracte amb l’equip guanyador, la redacció del projecte podrà començar al setembre de 2026 amb l’objectiu de tenir el projecte bàsic abans de finals d’any. Posteriorment es redactarà el projecte executiu i es tramitaran les llicències necessàries, amb la previsió de licitar les obres durant l’últim trimestre del 2027, amb una inversió aproximada de 8,9 milions d’euros.
Nova seu operativa, millor servei
El projecte de transformació de l’edifici de la Diputació a la plaça Imperial Tàrraco, annex a l’Edifici Síntesi, servirà per concentrar els serveis operatius de la institució, amb més de 600 treballadores i treballadors, en un sol espai, fet que permetrà guanyar en eficiència, eficàcia i, en definitiva, en millor servei públic. El projecte forma part del Pla d’Espai de la Diputació de Tarragona.
Al Palau de la Diputació, des d’on es traslladaran 300 treballadors i treballadores, s’hi mantindrà l’activitat institucional, política i de govern. A més, es preveu que també s’hi ubiqui en un futur el Museu d’Art Modern de la Diputació.