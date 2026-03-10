INFRAESTRUCTURES
Ampliaran el calat del Moll de Castella del Port de Tarragona per acollir vaixells de gran capacitat
L'Autoritat Portuària reforçarà el terreny sota els fonaments del moll, que permetrà un dragatge a més de 15 metres de profunditat sense afectar l'estructura actual
L'Autoritat Portuària de Tarragona ha iniciat un banc de proves per augmentar el calat del Moll de Castella a més de 15 metres mitjançant la tècnica del jet-grouting. L'actuació estratègica permetrà l'operativa de vaixells de major capacitat. El banc de proves, que durarà tres mesos, està valorat en prop de 660.000 euros per garantir la màxima seguretat estructural abans de replicar la solució a tot el moll i del dragatge definitiu.
L'objectiu final és adaptar el moll a les necessitats de la logística marítima moderna i reforçar el paper del Port com a motor econòmic de la Mediterrània, permetent l'atracada de grans mercants que fins ara tenien limitacions de calat per operar en aquesta zona.
El repte principal d’aquest banc de proves és excavar el fons marí sense desestabilitzar el moll existent. Per aconseguir-ho, el Port utilitzarà la tècnica del jet-grouting. Aquest sistema d’enginyeria consisteix en injectar ciment a alta pressió al subsòl per fixar la infraestructura abans de dragar.
Aquest tractament genera columnes de jet-grouting que permeten fixar i millorar l’estabilitat del terreny sota els fonaments del moll format per calaixos de formigó. D'aquesta manera, es pot dragar el material del fons amb total garantia que l'estructura es mantindrà estable i segura.
Intervenció
Al tram Oest d'uns 240 metres es passarà d'un calat de -14,4 m a un objectiu de -15,90 metres. Aquí es crearan columnes de reforç de més de 4 metres d'ample. També s'actuarà al tram Central de 450 metres, la zona més complexa, ja que la cota actual és de 12,40 m. Caldrà dragar uns 3,5 metres de fons per arribar a la cota final objectiu de -15.90 metres. Les columnes de reforç aquí seran de mínim 5 metres d'ample.
Abans de l'obra definitiva, el Port ha iniciat aquest mes de març un banc de proves amb un pressupost de 660.000 euros i una durada prevista de tres mesos. Es construiran 10 columnes de prova per calibrar la maquinària i assegurar que la injecció de ciment supera les barreres de l'escullera existent i es capaç de millorar el terreny segons el predimensionament previ. Tota la informació recopilada permetrà poder redactar el projecte definitiu amb més garanties.
A més, l'obra incorporarà estrictes mesures ambientals. Donada la complexitat geològica (graves i argiles del riu Francolí), s'instal·laran cortines antiturbiditat per evitar que els sediments afectin la qualitat de l'aigua i sistemes de decantació per gestionar els residus de ciment.