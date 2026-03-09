MÚSICA
Pablo López actuarà aquest diumenge al Palau de Congresos de Tarragona
El cantautor presentarà el seu últim treball 'El Niño del Espacio'
El reconegut cantautor Pablo López actuarà aquest diumenge 15 de març en el Palau de Congressos de Tarragona dins de la seva gira El Niño del Espacio, un tour que està recorrent els principals teatres i auditoris del país amb una proposta artística renovada i de gran format. La cita promet ser un dels esdeveniments musicals destacats de la temporada a la ciutat.
Després de consolidar-se com una de les veus més personals i sòlides del panorama musical espanyol, Pablo López presenta un espectacle que combina emoció, virtuosisme al piano i una posada en escena acuradament dissenyada. El repertori inclourà alguns dels temes més emblemàtics de la seva carrera, al costat de les noves composicions que formen part d'aquesta etapa creativa marcada per la introspecció i l'evolució artística.
La gira acompanya el llançament del seu nou treball i del single que dona nom al tour, El Niño del Espacio, una peça que reflecteix la sensibilitat i profunditat que caracteritzen a l'artista malagueny. En directe, aquestes noves cançons adquireixen una dimensió especial, per la seva banda i per una producció tècnica que potencia l'experiència sonora i visual de l'espectacle.
El concert a Tarragona oferirà una vetllada carregada de matisos, on la proximitat amb el públic serà un dels eixos centrals. Pablo López és conegut per convertir cada actuació en un diàleg emocional amb els assistents, alternant moments d'intensitat amb instants íntims al piano que destaquen la seva capacitat interpretativa.
Amb aquesta parada a Tarragona, l'artista reafirma la seva connexió amb el públic català i dona continuïtat a una gira que anticipa un 2026 replet de nous projectes i música. L'actuació del diumenge es perfila com una oportunitat única per a gaudir en directe d'un dels creadors més influents de l'escena actual.
Les últimes entrades es poden aconseguir al web Eternitat Esdeveniments.