ESPAIS
Les façanes de tots els tinglados del Moll de Costa es rehabilitaran enguany
Els treballs, que tenen un pressupost d’uns 530.000 euros, es financen amb el 2% cultural del Ministeri de Transports
Els tinglados del Moll de Costa lluiran façanes renovades enguany. El Port de Tarragona acaba d’obrir la licitació per adjudicar les obres de rehabilitació de les façanes i els accessos dels Tinglados 1, 2, 3 i 4 del Moll de Costa. El projecte, dotat amb un pressupost de 535.500 euros (IVA exclòs), es finança íntegrament a través del programa del 2% cultural del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, i tindrà un termini d’execució de nou mesos un cop s’iniciïn els treballs.
La intervenció afectarà una superfície total de 4.000 metres quadrats i contempla una àmplia bateria d’actuacions per recuperar i consolidar l’estat d’aquestes estructures centenàries. Entre les tasques previstes hi ha la reparació de les façanes —amb substitució de revestiments i elements de pedra deteriorats—, la restitució de peces d’acer de l’estructura exposada a l’exterior i la resolució de filtracions en canalons i baixants.
El projecte també inclou la limitació de les zones accessibles a ocells —una problemàtica habitual en edificis portuaris—, l’adequació o substitució de fusteries amb filtracions d’aigua o aire, i la millora dels accessos. En el cas del Tinglado 2, es renovarà específicament la zona de recepció. Els Tinglados del Moll de Costa estan catalogats com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) dins el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Tarragona. Aquesta catalogació reconeix el seu valor històric, arquitectònic i cultural, i estableix que qualsevol intervenció ha de seguir els criteris de conservació previstos a la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català. Construïts entre finals del segle XIX i principis del XX, aquests edificis representen un exemple destacat d’arquitectura industrial portuària.
Segles d’història
Entre els anys 1922 i 1924 es van traslladar els tinglados 2 i 3, que estaven a cinc metres de la vora del moll fins a dotze metres, per tal de quedar alineats amb I’l i el 4. El tancament del Moll de Costa a l’ús comercial l’any 1986 va donar a aquests edificis una funció molt diferent de la que havien tingut. Originalment destinats a l’emmagatzematge de mercaderies, els tinglados s’han reconvertit en les darreres dècades en espais culturals i socials de referència per a la ciutat, integrats en el paisatge urbà del front portuari de Tarragona. A més, es tracta d’uns espais que, per envergadura, no es troben a la ciutat per fer-hi esdeveniments o grans exposicions. La idea del Port és continuar explotant aquest caràcter dels tinglados. Amb aquesta actuació, el Port busca «reforçar el seu compromís amb la conservació d’un llegat patrimonial que, més enllà del seu valor arquitectònic, constitueix un símbol de la identitat portuària i cultural», diuen des de l’APT.