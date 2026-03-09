PATRIMONI
L'Ajuntament de Tarragona engega els treballs de repintat de l’escala interior del Pretori
Mentre durin les tasques la sala de la Volta del sarcòfag d’Hipòlit queda tancada al públic i l'accés és gratuït
L'Ajuntament de Tarragona ha iniciat aquest dilluns els treballs de millora de l’escala interior de fusta del Pretori romà. Les tasques s'allargaran fins al proper 29 de març. Per aquest motiu es generarà un nou circuit d’accés als visitants.
Els treballs consisteixen en polir els esglaons per treure’ls el vernís i la pintura actuals; preparar la superfície per a poder repintar després, amb polidores i aspiradores. I seguidament es durà a terme una imprimació i diverses capes de tint i vernís.
Durant la visita al monument, un cop es finalitzi la visita a la Sala de la Tecleta, se sortirà per la passarel·la de fusta. En cas que es vulgui visitar la Sala Gòtica i el terrat, s’haurà d'accedir per l'escala -fins ara només de sortida- de la plaça del Rei. Mentre que la sala de la Volta del sarcòfag d’Hipòlit, queda tancada al públic. El fet és que només s’hi pot accedir amb ascensor i donat el número de visitants diaris, es fa inviable el servei.
Fins a finalització dels treballs, l'accés al monument és gratuït, ja que no es pot visitar de manera complerta.