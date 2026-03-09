Policial
De fugides voluntàries a cerques internacionals: els casos de desaparicions investigats a Tarragona
El 2025, els Mossos d’Esquadra van investigar 372 denúncies per desaparicions de persones al Camp de Tarragona, una vintena de casos més que l’any anterior
A la comissaria de Campclar de Tarragona, els investigadors dels Mossos d'Esquadra han treballat en els últims anys en diferents episodis de desaparicions que exemplifiquen la varietat de situacions que es troben. Un dels casos recents és el d’una dona de Tarragona que va denunciar la desaparició del seu marit, d’origen africà i amb qui tenia una diferència d’edat de deu anys.
Durant la investigació, els agents van aconseguir localitzar l’home i parlar amb ell. Segons els va explicar, havia decidit posar fi a la relació amb la seva esposa, però aquesta no acceptava la decisió, mentre ell intentava refer la seva vida. En aquest cas, el «desaparegut» decideix si vol que s’informi la denunciant on és o no. En qualsevol cas, sí que es comunica que el cas deixa de constar com una desaparició.
Un altre episodi va tenir com a protagonista un menor de 15 anys de Tarragona que havia marxat de casa i no se’l trobava enlloc. Parlant amb el seu entorn, els investigadors van descobrir que el jove havia conegut algú a través de l’aplicació mòbil i que havia viatjat fins a Màlaga per conèixer aquesta persona. En aquest cas, la col·laboració amb la Policia Nacional va ser clau per localitzar el menor. Un cop trobat, es va informar els seus pares del seu parador perquè se’n poguessin fer càrrec.
També destaca el cas d’una dona de nacionalitat coreana, de 55 anys, que l’any 2024 va aparèixer desorientada caminant pel voral de l’AP-7 a l’altura d’Altafulla. Els investigadors van començar a seguir el rastre d’un codi QR que la dona portava amb una numeració.
Després d’una investigació complexa, la unitat va descobrir que la dona havia marxat d’un centre mèdic situat a Saint-Laurent-du-Pont, a França, des d’on havia agafat un autobús fins a Catalunya. La col·laboració amb la Gendarmerie francesa va permetre, finalment, la seva identificació i el retrobament amb la família.
Una família de Tarragona també va denunciar la desaparició del progenitor, el qual es dedicava a comprar cotxes a Alemanya i portar-los a Espanya, i que portava dues setmanes sense donar senyals de vida. Després de diferents gestions van aconseguir localitzar-lo en un hospital de Berlín, ja que l’home havia patit un accident i havia estat inconscient.
Però també hi ha casos, que tot i els esforços de la policia autonòmica, no acaben amb final feliç. Aquest és el cas de la veïna de Torredembarra que va estar vuit dies desapareguda i que finalment va ser trobada sense vida prop de l’skate park del parc del Francolí.
Els Mossos van fer cerca per tots els llocs per on deien que es movia i es va activar l’helicòpter i també la unitat aquàtica, ja que solia passejar prop de la platja. El fet que no portés el mòbil a sobre o que hagués fet ús de les targetes va dificultar la seva troballa.
Els investigadors també van fer el trajecte habitual de la dona i van anar porta a porta per veure si algú l’havia vist. En aquest cas concret, no era el primer cop que la dona desapareixia de casa.
Per això, es va parlar amb el personal de l’estació de tren, ja que l’últim cop va agafar un tren cap a Barcelona I també es van revisar les càmeres de vigilància que hi havia en el recorregut, tot sense èxit. Finalment, va ser localitzada vuit dies després prop del riu Francolí, on hauria arribat caminant.
El 2025 van incrementar-se les denúncies presentades al Camp de Tarragona
Segons informa el cos policial, de les denúncies tramitades es va resoldre el 98%. Malgrat que les xifres totals poden semblar molt
altes, en realitat les denúncies per desaparicions van representar només el 0,62% dels casos que han de tramitar anualment.
Les dades del 2025 indiquen un lleuger augment (3,3%) de les denúncies per desaparicions en la franja de menors de 13 a 17 anys i un augment del 6,4% en els majors de 65 anys.