MOBILITAT
Denuncien l’opacitat d’Adif i reclamen transparència sobre l’estat de la xarxa ferroviària
La Xarxa de Plataformes d’Usuàries de Trens de Catalunya critica el bloqueig d’una web que publica les limitacions de velocitat i demana accés obert a aquesta informació
La Xarxa de Plataformes d’Usuàries de Trens de Catalunya ha denunciat la manca de transparència d’Adif a l’hora de facilitar informació sobre l’estat real de la xarxa ferroviària. Segons el col·lectiu, l’organisme gestor de les infraestructures no publica de manera clara dades rellevants, com ara les limitacions temporals de velocitat que afecten nombrosos trams i que sovint expliquen retards i incidències en el servei.
En aquest context, la plataforma Dignitat a les Vies ha impulsat recentment una pàgina web que permet consultar de forma clara i actualitzada aquestes limitacions a tota la xarxa ferroviària de l’Estat. L’eina vol ajudar els usuaris a entendre millor les causes de les afectacions habituals al servei i aportar una transparència que, segons denuncien, l’administració no està garantint. Des de la Xarxa de Plataformes asseguren que aquesta iniciativa no hauria de ser necessària, ja que aquesta informació hauria de ser pública i accessible, com ja passa en altres països europeus.
Les entitats també consideren especialment greu que Adif hagi actuat per intentar fer desaparèixer aquesta web. Segons expliquen, l’ens ha contactat amb proveïdors de telecomunicacions per bloquejar-ne l’accés i ha aconseguit que empreses tecnològiques com Google o Fortinet la cataloguessin erròniament com a pàgina de phishing, una acusació que qualifiquen d’infundada. Les plataformes alerten que aquestes actuacions suposen un precedent preocupant i un possible atac al dret d’accés a la informació pública.
Davant d’aquesta situació, el col·lectiu reclama al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i a la Generalitat de Catalunya que actuïn de manera immediata per garantir la transparència i evitar qualsevol forma de censura o bloqueig. També exigeixen a Adif que permeti l’accés a la web i publiqui de manera oberta i regular els documents amb les limitacions de velocitat de la xarxa.
Segons les plataformes, els usuaris pateixen diàriament retards, cancel·lacions i un servei que consideren estructuralment deficient. Per això defensen que la ciutadania té dret a conèixer l’estat real de la infraestructura ferroviària que utilitza cada dia i que es finança amb recursos públics. «Si els usuaris hem hagut de crear una web per conèixer l’estat real de la xarxa ferroviària, el problema no és la web: és l’opacitat d’Adif », conclouen.