SOCIETAT
Una columna militar arriba al Port de Tarragona en direcció a Saragossa
Aquest dilluns s'han pogut veure diversos tancs, provinents de Ceuta, que es dirigeixen a l'Aragó per a fer unes maniobres planificades, un fet que es repeteix anualment
Una columna de vehicles militars ha arribat aquest cap de setmana al Port de Tarragona procedent de Ceuta. Segons ha confirmat la Subdelegació del Govern a Diari Més, el vaixell militar 'El Camino Español' ha atracat a les instal·lacions portuàries transportant vehicles i material de diverses unitats de les comandàncies militars de Ceuta i Melilla.
Aquest dilluns s'ha descarregat el material i els vehicles. Un cop a terra, els carros de combat han estat traslladats fins per ferrocarril, mentre que els vehicles de rodes han estat desplaçats per carretera fins l'Aragó.
Tot aquest desplegament forma part d’un exercici militar programat que es durà a terme al Camp de Maniobres de San Gregorio, situat a Saragossa. Es tracta d’un entrenament habitual que es realitza periòdicament i que té com a objectiu preparar les unitats militars en diferents escenaris operatius.
Aquesta actuació forma part de les maniobres anuals de l’exèrcit i no té cap relació amb els conflictes internacionals actuals. Aquestes operacions de trasllat de material i vehicles militars es duen a terme regularment per garantir la preparació i coordinació de les diferents unitats, i tenen una duració aproximada d'un mes.