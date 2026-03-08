8M
La manifestació unitària del 8M a Tarragona clama per una societat feminista i antiracista
Les manifestants llencen consignes contra el patriarcat, la llei d'estrangeria i l'extrema dreta
Unes 1.500 persones, segons fonts policials, han participat en la manifestació unitària del 8-M que s'ha celebrat a Tarragona. Durant la protesta s'han llençat consignes contra el patriarcat, la llei d'estrangeria i l'extrema dreta.
El rebuig envers el racisme ha centrat la manifestació, que ha culminat a la plaça de la Font sota el lema 'Lluita feminista, lluita antiracista'. La Meri, membre de la Plataforma Feminista del Camp de Tarragona, defensa la mobilització al carrer per respondre a l'extrema dreta.
«Veiem com els drets aconseguits estan amenaçats i, com hem fet en tot el llarg de la història, les feministes continuarem al carrer. No creiem que hagi calat tant el seu discurs -de l'extrema dreta- entre la joventut», ha afirmat.
El moviment feminista ha tornat a sortir al carrer amb motiu d'un nou Dia Internacional de les Dones, que enguany ha posat el focus envers la lluita antiracista. El rebuig envers el patriarcat i les violències masclistes han estat la diana de les consignes que les manifestants han llençat al llarg del recorregut, que ha començat a la plaça Imperial Tàrraco i ha culminat a la plaça de la Font.
A la convocatòria de la Plataforma Feminista del Camp de Tarragona s'han adherit una quinzena d'entitats del territori, que han clamat per una societat feminista i allunyada del racisme. «Aquest any ens hem centrat en la lluita antiracista perquè en un moment d'auge de l'extrema dreta i discursos reaccionaris, volem posar sobre la taula que el feminisme no és una lluita parcial, sinó que és una proposta emancipadora per totes. Ens estem trobant que s'estan vulnerant els drets de les dones migrants i racialitzades, i per això estem creant aquestes aliances», ha defensat l'Olga, membre de la plataforma.
En aquest sentit, durant la protesta s'han sentit crits que carregaven contra la llei d'estrangeria, per demanar «papers per a totes» i «padró per a totes», a més d'altres que rebutjaven la violència masclista amb clams com «Sense les dones, no hi ha revolució», «Ens cuiden les amigues, no la policia» o «No són mortes, són assassinades».
L'art feminista, de la mà del ball parlat 'Sogra i Nora'
Més enllà de la manifestació, a Tarragona el 8-M també es viu des de la reivindicació artística. Per segon any es representa el ball parlat 'Sogra i Nora', que enllaça sàtira, cultura i feminisme. La companyia que dona vida als personatges està formada per dones de diferents edats, que aporten una mirada generacional al text. A diferència d'altres balls parlats en què l'actualitat política centra els versos, en aquest cas la sororitat, els rols tradicionals i el feminisme marquen la trama d'aquesta representació, amb una mirada contemporània i crítica.
Qüestions com l'escletxa salarial, la sobrecàrrega mental o la conciliació familiar són presents en el text, que gira al voltant de les divergències entre una sogra i la seva nora, que treuen a la llum les intimitats d'una casa i els rols que hi desenvolupen els seus habitants i visitants. La primera de les representacions s'ha fet previ a la marxa feminista a la Imperial Tàrraco a la residència de la Gent Gran de la Mercè. A la tarda d'aquest diumenge s'han previst dues representacions més al passeig de les Palmeres de Tarragona.