Successos
Detingut a Tarragona per provocar un accident mentre conduïa drogat
El detingut és un home de 56 anys que ha donat positiu en THC i cocaïna
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte a Tarragona el conductor d'un turisme que va donar positiu per drogues i circulava per la carretera C-31b, per provocar una col·lisió lateral amb una furgoneta que va acabant sortint de la via i caient en una zona de canyes situada al costat de la carretera.
Fonts dels Mossos d'Esquadra han precisat a EFE que el detingut és un home de 56 anys que ha donat positiu en THC i cocaïna.
El detingut conduïa a gran velocitat per una via amb aigua acumulada per la pluja i la policia autonòmica li atribueix també un delicte de conducció temerària.
A la furgoneta accidentada hi viatjaven dos adults i sis menors, encara que estan bé. Els menors van ser atesos al CAP de Salou, mentre que un adult va resultar ferit lleu i traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.