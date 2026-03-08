Successos
Crema una barraca a tocar de l’A-27 a Tarragona sense causar ferits
L’avís de l’incendi s’ha rebut a les 5.36 hores i els Bombers han apagat el foc amb cinc dotacions
Una barraca ha cremat aquest matí a Tarragona, a tocar de l’autovia A-27, a l’altura del punt quilomètric 3,9.
Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l’avís de l’incendi s’ha rebut a les 5.36 hores. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat cinc dotacions per treballar en l’extinció del foc.
L’incendi ha afectat aproximadament 60 metres quadrats i ha quedat totalment apagat a les 6.23 hores. Els serveis d’emergència han confirmat que no consten persones ferides arran d’aquest succés.