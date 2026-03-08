Diari Més

Successos

Crema una barraca a tocar de l’A-27 a Tarragona sense causar ferits

L’avís de l’incendi s’ha rebut a les 5.36 hores i els Bombers han apagat el foc amb cinc dotacions

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers.

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers.ACN

Marta Omella
Publicat per
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

Una barraca ha cremat aquest matí a Tarragona, a tocar de l’autovia A-27, a l’altura del punt quilomètric 3,9.

Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l’avís de l’incendi s’ha rebut a les 5.36 hores. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat cinc dotacions per treballar en l’extinció del foc.

L’incendi ha afectat aproximadament 60 metres quadrats i ha quedat totalment apagat a les 6.23 hores. Els serveis d’emergència han confirmat que no consten persones ferides arran d’aquest succés.

tracking