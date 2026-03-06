SOCIETAT
Tarragona reprèn aquest cap de setmana el programa de Patis Oberts en cinc escoles de la ciutat
Saavedra, Serrallo, Campclar, Sant Pere i Sant Pau i Arrabassada obriran els seus patis els dissabtes a la tarda i els diumenges al matí
El programa de Patis Oberts de Tarragona es torna a posar en marxa aquest cap de setmana, els dies 7 i 8 de març, amb l’obertura dels patis de cinc centres educatius de la ciutat: Saavedra, Serrallo, Campclar, Sant Pere i Sant Pau i Arrabassada. Aquesta iniciativa permetrà que infants i joves puguin utilitzar les instal·lacions esportives dels centres fora de l’horari lectiu per practicar activitat física i gaudir d’un espai de lleure segur.
Els patis estaran oberts els dissabtes de 16 h a 20 h i els diumenges de 9.30 h a 13.30 h. Durant aquestes hores, la ciutadania podrà fer ús de les pistes esportives per realitzar activitats esportives de manera lliure, amb la supervisió de monitors i monitores.
La gestió i dinamització del servei anirà a càrrec del Consell Esportiu del Baix Camp. El projecte està finançat per la conselleria d’Igualtat de l’Ajuntament de Tarragona a través del programa Temps x Cures i coordinat per Tarragona Esports amb la col·laboració i implicació de les escoles participants.
Els patis de les cinc escoles no obriran durant els períodes de vacances escolars i, pel que fa a la normativa d’ús, els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’una persona adulta, qui pot romandre a l'escola o bé marxar i tornar a buscar els infants abans de finalitzar l'horari del servei. Per accedir als patis cal inscripció, la qual és gratuïta i es pot fer al mateix pati, en línia (https://inscripcions.tarragona.cat/ca/patisoberts2026tarragona) o en qualsevol instal·lació esportiva municipal. Un cop feta aquesta primera inscripció, no caldrà tornar a formalitzar-la.