Economia
Impulsen un estudi per definir l’Agència Metropolitana d’Atracció d’Inversions
L'Associació vol establir un model viable des del primer moment i que no trepitgi estructures municipals existents
L’Associació per a l’Impuls Metropolità del Camp de Tarragona ha iniciat els treballs per estructurar el contingut operatiu de la futura Agència de Competitivitat i Atracció d’Inversions. La idea és que, durant els pròxims mesos, s’elabori un estudi per definir amb precisió el paper d’aquest nou organisme, evitar solapaments amb les estructures municipals existents i establir un model viable des del primer any de funcionament.
Des de l’Associació remarquen que «aquest encàrrec té un caràcter clarament operatiu». És a dir, no es tracta d’elaborar un nou pla estratègic, sinó de «concretar funcions, serveis, mecanismes de coordinació i un full de ruta que permeti posar en marxa l’agència de manera efectiva».
El projecte inclourà una fase d’escolta territorial estructurada i es treballarà amb la comissió corresponent, amb equips tècnics municipals i amb els principals agents socioeconòmics del Camp de Tarragona. Aquest procés permetrà recollir expectatives, necessitats i propostes, així com incorporar el coneixement acumulat al territori abans de concretar el model operatiu definitiu.
L’assistència tècnica ha estat adjudicada a Liz Monfort, professional amb experiència en desenvolupament econòmic i promoció territorial, vinculada a entorns institucionals i iniciatives orientades a la competitivitat. El seu perfil respon a les necessitats d’un encàrrec que requereix «capacitat d’articulació d’actors, construcció de diagnosi compartida i definició d’un model funcional aplicable». El resultat dels treballs haurà de definir «una estructura lleugera i coordinada», amb serveis prioritaris identificats i un calendari clar d’implementació.
Òrgan executiu
Aquest projecte s’emmarca en un dels reptes centrals de l’Associació per a l’Impuls Metropolità: la creació d’un futur òrgan executiu supramunicipal, que podria néixer com a consorci o mancomunitat. Aquesta estructura es planteja amb dues àrees diferenciades: d’una banda, l’Agència de Competitivitat, orientada a la promoció internacional, la captació d’inversió i el foment de la innovació; i, de l’altra, una Direcció de Planificació Estratègica encarregada de coordinar les línies de desenvolupament del territori amb una visió a llarg termini.