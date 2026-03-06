SOCIETAT
Homenatgen Rodrigo Knafo, el jove tarragoní mort fa 50 anys per la repressió policial en una protesta a Tarragona
La família continua demanant que s'esclareixin les causes de la seva mort
Juan Gabriel Rodrigo Knafo va morir en la manifestació del 5 de març de 1976 celebrada a Tarragona per denunciar la Matança de Vitòria, que s'havia produït dos dies abans. Segons la versió oficial, el jove, de 19 anys, fugia de dos agents quan va caure al buit accidentalment des d'un terrat del carrer Unió. La seva família no s'han cregut mai la versió policial i demanen que s'esclareixin les causes de la seva mort.
Aquesta setmana, s'han programat projeccions de documentals i conferències en el marc de la commemoració del 50è aniversari de la seva defunció. Com cada any, s'ha organitzat un acte aquest dissabte per recordar-lo. L'homenatge s'ha traslladat al Teatre Tarragona per la previsió de pluja, però es manté l'ofrena floral.
El 3 de març de 1976, la policia va disparar contra els obrers que celebraven una assemblea a l'església de Sant Francesc d'Assís de Vitòria. L'actuació policial es va saldar amb cinc víctimes mortals i més de setanta ferits. Dos dies més tard, 3.000 treballadors que treballaven en el muntatge de la refineria van decidir manifestar-se a Tarragona per protestar contra la repressió policial de Vitòria i per mostrar la seva solidaritat amb les víctimes.
Tot i les "violentes i continues" càrregues policials, uns centenars de manifestants van arribar cap a les quatre de la tarda a la Rambla Nova. Entre ells hi havia Juan Gabriel Rodrigo Knafo, que va ser perseguit per dos agents fins al terrat de l'edifici número 7 del carrer Unió, des d'on es va precipitar mortalment al buit. En l'acte d'homenatge de 2024, els seus familiars ja van demanar poder exhumar-ne el cos per esclarir les causes de la mort.
El setembre de 2025, Junts, ERC, Comuns i la CUP van presentar conjuntament una proposta de resolució a la Comissió de Justícia i Qualitat Democràtica per dignificar la mort de Rodrigo Knafo. L'aprovació d'aquesta resolució permetrà tornar a investigar els fets per esclarir-ne les causes i també reparar el seu nom i honor.
Canvi de lloc de l'homenatge per la pluja
L'homenatge se celebrarà a les 12 del migdia d'aquest dissabte al vestíbul del Teatre Tarragona. La ubicació s'ha canviat per les previsions de pluja. L'acte s'emmarca en el Programa de Memòria Democràtica de Tarragona - El tardofranquisme i la transició. Un cop s'acabi, els participants es desplaçaran fins al carrer Unió per fer la tradicional l'ofrena floral, com cada any. Prèviament, s'han celebrat conferències i projeccions de documentals, com per exemple, 'Las tres muertes de Teófilo del Valle', del guionista i director Manuel de Juan Navarro o la conferència- debat 'La querella argentina', a càrrec de Jacinto Lara Bonilla, advocat de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua).
Aquest divendres al vespre també s'ha programat la xerrada 'Les mobilitzacions populars, la repressió, l'ordre públic i les forces policials en el marc del franquisme i la Transició', que anirà a càrrec de David Ballester Muñoz, historiador i autor de diversos llibres on es tracta el tema de la repressió policial. Dissabte, a més, es farà la projecció del curtmetratge de ficció Inor Ez (Nadie), dirigit per Eloi Beato, amb motiu del cinquantè aniversari de la massacre de Vitòria.