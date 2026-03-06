SEGURETAT
Augmenten un 23% els aspirants a militar a Tarragona durant la convocatòria del 2026
Gairebé una vintena centres de la província col·laboraran amb el Ministeri de Defensa en qüestions educatives
La primera convocatòria oberta pel Ministeri de Defensa aquest 2026 situa el Camp de Tarragona entre les províncies que han patit un increment dels sol·licitants per accedir a les places de Tropa i Marineria, en concret, un 23% més d’aspirants respecte a l’any 2025. El període d’accés va iniciar el passat 9 de gener amb 4.527 places oferides només en la primera convocatòria estatal, 85 més que l’any passat.
El primer cicle finalitzarà el 4 de maig, però la previsió és que augmenti el número de places també durant el segon període, que obrirà entre el 5 de juny i el 12 de juliol. L’objectiu, d’acord amb el Ministeri és que el 22 de gener del 2027, l’exèrcit augmenti gairebé 12.000 efectius de Tropa i Marineria després dels terminis de proves.
Durant les convocatòries de l’any passat, gairebé una quarantena d'aspirants van presentar-se a les sol·licituds des de Tarragona. Enguany, la xifra ha augmentat en un sol període de sol·licituds i preveu incrementar durant la segona fase. Una necessitat manifestada pel Ministeri de Defensa, que en els informes publicats a finals del 2025 destacava la reducció en 823 efectius en tots els nivells de les Forces Armades de l’Estat.
Una situació també notable en la quantitat d’aspirants a les places de Tropa i Marineria, que va decréixer de 4,30 persones per plaça a 4,20 durant el 2024 després que l’augment de places no fos proporcional (8.062) al nombre d’aspirants (33.777). Entre les estadístiques del 2024, també ressaltava l’increment de sol·licituds i acceptacions de dones gairebé al 15% dels aspirants, mentre els homes disminuïen fins al 85%.
Proposta educativa
La influència militar a la província de Tarragona també s’incorporarà a 19 centres educatius, seleccionats per portar a terme videoconferències amb membres civils i militars de la Base Antàrtica Espanyola ‘Gabriel de Castilla’. L’objectiu és explicar als alumnes els projectes d’investigació que es porten a terme a la Base Antàrtica.
Durant aquest 2026, dos centres han participat en aquestes videoconferències informatives: l’Escola Sant Pau Apòstol i The British School of Costa Daurada. En total, més d’un centenar d’alumnes hi van assistir en ambdós centres tarragonins.
Durant les xerrades, van explicar-se projectes fins a sis projectes, com Polaromics, relacionat amb la biogeografia i l’adaptació de procariotes a biomes polars, o la Sèrie Històrica Meteorològica, vinculada al manteniment i suport de les estacions meteorològiques a la zona de l’Antàrtica durant la temporada 2025-2026.