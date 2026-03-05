ECONOMIA
«Si la resolució del conflicte a l'Iran és ràpida, la recuperació també ho serà»
El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Mª González, va analitzar l’economia global a la Cambra
El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Mª González, va analitzar ahir les perspectives econòmiques globals i espanyoles al Bon dia de la Cambra de Tarragona. Ho va fer en un matí on el tema principal de discussió entre els assistents era el posicionament hostil de Donald Trump vers el Govern estatal i les relacions comercials amb el país. «Venim d’una crescuda important dels mercats i això dona tranquil·litat. Si la resolució del conflicte a l’Iran és ràpida, la recuperació també ho serà», va indicar González. Tot i el context d’elevada incertesa geopolítica, el director territorial del banc va assenyalar que les bones xifres de l’economia espanyola mostren «capacitat de resiliència» davant situacions d’aquest calibre.
La més dinàmica
En aquest sentit, González va posar èmfasi en què, en aquest context, l’economia espanyola destaca com la més dinàmica de l’entorn europeu. El fort impuls de la demanda interna, una creació d’ocupació sostinguda i l’augment de la població expliquen que Espanya presenti un creixement superior a la mitjana de la zona euro.
Pel que fa al context continental, el director territorial va apuntar que el Banc Central Europeu «es troba còmode» amb l’estabilitat de la inflació, sobre el 2%. «Hi havia expectatives d’abaixar els tipus d’interès a finals d’any. Però ara sembla que no serà així», va dir González.
Habitatge i productivitat
Tot i les bones xifres, el director territorial també va destacar els reptes primordials que afronta el país. D’una banda, respecte la crisi de l’habitatge, González va exposar que la bretxa entre els visats d’obra nova i la creació de noves llars ha incrementat. «No veiem massa solució i això pressiona els preus. S’ha d’ajudar a construir per a poder reduir aquesta bretxa», va dir. D’altra banda, va destacar que els nivells de productivitat continuen sent negatius.
Per últim, el director territorial de CaixaBank va indicar que les previsions de creixement per al 2026 han estat revisades a l’alça i situen Espanya entre les economies amb millor comportament de l’entorn europeu. «Té un escenari per continuar creixent o per resistir», va concloure.