SOCIETAT
Port Tarragona opta a ajuts per impulsar l’eòlica marina flotant
La convocatòria PORT EOLMAR del MITECO podria finançar l’ampliació del Moll de Balears i reforçar la ciutat com a hub del sector
Port Tarragona s’ha presentat a la primera convocatòria dels ajuts PORT EOLMAR, impulsats pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), amb l’objectiu d’obtenir finançament per a la segona fase d’ampliació del Moll de Balears. Aquesta línia d’ajudes, inclosa en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i finançada amb fons europeus NextGenEU, busca adaptar les infraestructures portuàries perquè puguin acollir operatives vinculades al desenvolupament de les energies renovables marines, especialment l’eòlica flotant.
El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Tarragona va aprovar formalitzar la participació en aquesta convocatòria, que destina un total de 82 milions d’euros a projectes presentats per ports de la Mediterrània. L’organisme encarregat d’avaluar les propostes és l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que valorarà especialment la maduresa administrativa dels projectes, la capacitat logística de les infraestructures i el seu impacte en la creació d’activitat econòmica i ocupació.
En el cas de Tarragona, la proposta se centra en la segona fase del Moll de Balears, un projecte estratègic que permetria ampliar aquesta infraestructura de les 4 hectàrees actuals fins a les 22,8. L’actuació suposaria una inversió global de 75 milions d’euros i forma part del Pla d’Inversions del Port, que preveu mobilitzar 304 milions d’euros fins al 2029. Aquesta ampliació ha de permetre disposar d’un espai preparat per a operatives industrials vinculades a la construcció, muntatge o manteniment d’aerogeneradors marins flotants.
Les bases de la convocatòria també valoren que els projectes comptin amb una ubicació estratègica i amb infraestructures capaces d’assumir operatives de gran dimensió, com molls amb més de 300 metres de línia d’atracada, calats superiors als 15 metres i àmplies superfícies logístiques. Segons el Port, Tarragona compleix aquests requisits i ja disposa de diversos elements que reforcen la seva candidatura.
En aquest sentit, l’Autoritat Portuària ha rebut una desena de mostres d’interès per part d’empreses vinculades al sector de l’eòlica marina flotant que estarien interessades a utilitzar espais del port per desenvolupar-hi activitats industrials. Aquest interès del sector evidencia, segons el Port, que les instal·lacions tarragonines estan ben posicionades per actuar com a soci logístic en el desplegament dels futurs parcs eòlics flotants a la Mediterrània Occidental.
L’estratègia del Port de Tarragona per convertir-se en un node clau d’aquest sector emergent s’ha anat consolidant en els darrers anys. La Generalitat de Catalunya ja va expressar el seu suport al projecte el juny passat, considerant-lo una iniciativa amb dimensió de país. Posteriorment, el port va impulsar el primer Fòrum CATFLOWE – Catalan Floating Offshore Wind Energy, que va reunir més de 150 professionals i representants del sector per analitzar les oportunitats de desenvolupament de l’eòlica marina flotant a Catalunya.
Segons responsables del Port, Tarragona compta amb diversos avantatges competitius per liderar aquest àmbit: la proximitat als futurs parcs eòlics del Golf de Lleó, infraestructures amb el calat necessari per a grans estructures, experiència en operatives logístiques complexes i nous espais en desenvolupament com l’ampliació del Moll de Balears. Tot plegat, asseguren, pot permetre al port jugar diferents rols dins la cadena de valor del sector, des de la construcció i el muntatge d’estructures fins a les operacions logístiques i el manteniment dels aerogeneradors marins flotants.