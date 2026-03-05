FOTOGRAFIA
«No m’havia sentit mai tan important en tota la meva vida»
Avui s’inaugura ‘Mirades Creuades’, un projecte del Programa de Creu Roja i l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona
Aquest dijous, 5 de març, a les 18 h, s’inaugura a l’Antic Ajuntament de Tarragona l’exposició Mirades Creuades, un projecte fotogràfic que posa en diàleg les dones usuàries del Departament de Dona de Creu Roja amb els alumnes de fotografia de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona. La mostra, que es podrà visitar fins al 24 de març, és fruit d’un treball col·laboratiu que va més enllà de la fotografia per convertir-se en una experiència d’empoderament i reconeixement mutu.
La proposta, explica Sílvia Iturria, professora de l’EADT, tenia un doble repte, tècnic i humà: «Ha sigut molt interessant portar aquestes dones al nostre plató i que els alumnes s’enfrontessin a retratar una persona que no coneixien». El retrat, recorda, és molt més que una representació física que recull la fesomia, el vestuari o el gest: és una aproximació a la dimensió psicològica i moral de la persona, que es transmet per l’actitud, l’expressió o fins i tot l’estat d’ànim. «Al final, el retrat és el resultat d’una relació de mirades: la del fotògraf, la de la persona retratada i la del públic».
Aquest joc de mirades, detalla Iturria, ha servit perquè els alumnes treballin en un encàrrec real, amb responsabilitat professional, però també sensibilitat social, ja que els ha donat la possibilitat de reivindicar la identitat i la personalitat de dones que fins ara no havien ocupat mai espais de visibilitat.
Des de la Creu Roja, Raquel Rabassó, tècnica del projecte, subratlla que la iniciativa s’emmarca en el treball setmanal que fan amb les participants del programa, en què es treballen qüestions com l’empoderament o l’autoestima. Al llarg del temps, aquestes sessions també han permès construir vincles i crear un grup de suport i referència. «Agraeixo molt compartir espai amb totes, m’inspira veure tot el que han superat. Tenim una relació en què em sento segura», explicava una de les participants en el projecte.
Moltes de les dones han passat per situacions difícils i el treball fotogràfic ha estat la culminació d’un procés previ de reflexió sobre la pròpia imatge i l’espai que ocupen al món. «Posar-se davant d’una càmera no és fàcil. I si vens d’una situació en què t’han fet sentir petita, encara més», explica Rabassó. El dia de les fotografies, admet la responsable del projecte, l’evolució de les dones participants va ser evident: «Entraven a l’estudi amb vergonya, petites, i en sortien empoderadíssimes».
Per tot plegat, la posterior impressió dels retrats en gran format i la seva exhibició pública a l’Antic Ajuntament de Tarragona té un fort component simbòlic: «Hem volgut donar-los un espai de protagonisme. Estar penjada en una paret és com dir Soc aquí, ocupo aquest espai», destaca Rabassó. En conclusió, apunta, no es tracta només d’un espai físic, sinó també vital i emocional. Un lloc que convida a reflexionar sobre les trajectòries i experiències vitals que formen part de la vida de les dones participants, sense definir-les ni limitar-les.
FER-SE VISIBLES
El treball fotogràfic, a més, ha suposat un punt d’inflexió per a moltes participants. N’hi havia algunes que feia dècades que no es feien un retrat. Una dona de 91 anys confessava que l’última fotografia que li havien fet l’havia enviat al seu xicot quan feia la mili. Una altra resumia l’experiència amb una frase que ha marcat el projecte: «No m’havia sentit tan important en tota la meva vida».
El projecte Mirades Creuades és una iniciativa conjunta de Creu Roja Tarragona, Creu Roja Calafell, l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona de la Diputació i l’Ajuntament de Tarragona. L’entrada és lliure.