RECONEIXEMENT
L’alcalde de Tarragona rebrà demà el premi a Millor Dirigent Institucional de l’Esport
L’Associació Catalana de Dirigents de l’Esport reconeix el seu paper en la promoció esportiva de la ciutat
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, serà distingit demà, 6 de març, amb el premi a Millor Dirigent Institucional que concedeix anualment l’Associació Catalana de Dirigents de l’Esport. El guardó reconeix la seva tasca i implicació en la promoció de l’activitat esportiva des de l’àmbit institucional. L’entrega es farà durant la Nit del Dirigent, que tindrà lloc a partir de les 21 hores a l’Hotel Catalonia Plaza de Barcelona.
Aquest premi arriba poc després que l'Ajuntament de Tarragona fos distingit amb el Premi Nacional del Deporte per ser la ciutat d'Espanya que més va contribuir a la promoció esportiva l'any 2024 i amb el guardó Gigante Apoyo Institucional, Tarragona, mejor ciudad de deportes en reconeixement al compromís de la ciutat en el desenvolupament i la promoció de l'esport.
Durant el passat 2025, Tarragona va ser seu de 55 esdeveniments esportius que han omplert les instal·lacions esportives municipals i nombrosos espais públics de la ciutat. Aquestes cites esportives van reunir un total de 39.610 esportistes i 67.860 acompanyants (personal tècnic i organitzatiu; i familiars), que van generar una despesa traduïda en un impacte econòmic de més de 13 milions d'euros a la ciutat.
Aquest 2026 s'espera tornar a batre rècords: Entre els grans esdeveniments que han escollit Tarragona es troben el Torneig Estatal, el Campionat d'Espanya Absolut i les copes del Rei i de la Reina de Tenis Taula; la Copa de la Reina de la Lliga Femenina Endesa, el Campionat d'Europa de Triatló 2026, el Tour de França i els jocs Specials Olympics.