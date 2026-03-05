SALUT
El Joan XXIII impulsa el treball de logopèdia en la recuperació de pacients amb ictus i patologia complexa
El centre va valorar més de 3.300 pacients ingressats i va atendre 54 pacients en teràpies individuals i grupals durant el 2025
L’Hospital Universitari Joan XXIII impulsa el treball de logopèdia com a part de l’abordatge integral dels pacients amb ictus i altres patologies complexes. Aquesta intervenció, integrada en l’activitat assistencial del centre, té un paper clau en el tractament de les alteracions de la comunicació, la parla, la veu i la deglució.
Durant el 2025, les logopedes del Servei de Medicina Física i Rehabilitació van valorar més de 3.300 pacients ingressats i van atendre 54 persones en l’àmbit ambulatori, mitjançant teràpies tant individuals com grupals.
El Joan XXIII és l'hospital de referència territorial i atén pacients amb patologies mèdiques i quirúrgiques greus en què la intervenció logopèdica pot ser determinant, especialment en fases agudes i de risc. Les professionals actuen en pacients quan han patit un ictus, un traumatisme cranioencefàlic, cirurgies oncològiques de cap i coll, intervencions maxil·lofacials o estades prolongades a la Unitat de Cures Intensives amb intubació o traqueostomia.
Una de les línies de treball destacades d’Irene Jodar i Rosa Espín, logopedes del Servei de Medicina Física i Rehabilitació del centre, és l’atenció a pacients que han patit un ictus, especialment aquells amb afàsia, una alteració del llenguatge que dificulta l’expressió oral tot i mantenir, en molts casos, una bona comprensió.
En aquest context, l’hospital ha impulsat una teràpia grupal que combina la rehabilitació del llenguatge amb la funcionalitat comunicativa i el suport psicosocial. Les sessions permeten treballar aspectes com la fluïdesa, la construcció d’oracions o l’accés al vocabulari, alhora que faciliten la posada en pràctica de la comunicació en situacions quotidianes, com mantenir una conversa o fer una comanda en un entorn habitual.
«El format grupal afavoreix la motivació i el suport mutu entre els pacients, que comparteixen experiències similars i es reforcen positivament en el procés de recuperació», destaca Irene Jodar. Aquest treball grupal complementa les teràpies individuals, més habituals en les fases agudes o subagudes, i permet reforçar els objectius comunicatius en etapes més cròniques. La combinació d’ambdues estratègies facilita una rehabilitació més funcional, continuada i adaptada a les necessitats de cada pacient.
La intervenció logopèdica també és clau per prevenir complicacions. L’actuació de les professionals contribueix a reduir el risc d’aspiracions i pneumònies associades, garantir una alimentació segura per via oral, evitar situacions de desnutrició o deshidratació i facilitar la comunicació en pacients amb dany neurològic o cirurgia laríngia. Tot plegat repercuteix en una millor qualitat de vida, una recuperació funcional més ràpida i una planificació d’alta hospitalària més segura.
Aquesta activitat es desenvolupa de manera coordinada amb serveis com Neurologia, Otorrinolaringologia, UCI, Cirurgia Maxil·lofacial, Medicina Interna, Dietètica i Nutrició, Pediatria i Infermeria, amb participació activa en la presa de decisions clíniques relacionades amb la seguretat alimentària i la funcionalitat comunicativa dels pacients.