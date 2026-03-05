POLICIAL
La Guàrdia Civil i el SEM desenvolupen a Tarragona una jornada sobre actuacions d'emergència
Han intercanviat coneixements en diferents àmbits d'actuació
La Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona va acollir recentment una jornada d'intercanvi d'experiències entre professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya i agents de la Guàrdia Civil destinats en diferents unitats de la província. Durant la trobada es van compartir coneixements i experiències relacionades amb l'actuació davant emergències i la coordinació entre diferents serveis que intervenen habitualment en aquesta mena de situacions.
Per part dels professionals del SEM, es van abordar diversos aspectes relacionats amb l'assistència sanitària immediata en situacions d'urgència mèdica, amb especial atenció en les primeres actuacions que poden desenvolupar els agents fins a l'arribada dels serveis mèdics especialitzats i que poden resultar determinants per a la salut de l'accidentat.
Entre aquests continguts es van tractar tècniques bàsiques de primers auxilis com el control d'hemorràgies mitjançant torniquets o l'actuació davant una per a cardiorespiratòria. La sessió va incloure a més una part pràctica on els agents de la Guàrdia Civil van realitzar exercicis de reanimació cardiopulmonar (RCP) utilitzant maniquins d'entrenament, amb la finalitat de reforçar els coneixements adquirits i familiaritzar-se amb els protocols d'actuació en aquesta mena d'intervencions.
Per part seva, la Guàrdia Civil va exposar als professionals sanitaris les capacitats operatives del Cos a la província de Tarragona, així com les principals funcions que desenvolupa la Guàrdia Civil a Catalunya. Durant la jornada també es van repassar alguns dels serveis i intervencions més rellevants realitzats per la Guàrdia Civil en els últims anys, amb l'objectiu d'oferir una visió general de l'activitat del Cos i del seu paper dins del sistema de seguretat pública.
Aquest tipus de trobades contribueixen a reforçar el coneixement mutu entre els diferents serveis que intervenen en situacions d'emergència, afavorint una resposta més coordinada i eficaç davant qualsevol incident que pugui afectar la ciutadania.