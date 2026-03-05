SOCIETAT
El Govern commemora els inicis del moviment feminista a Tarragona
El MAMT va acollir l'acte institucional amb motiu del 8M
Ahir el Museu d’Art Modern de Tarragona va acollir l’acte institucional de commemoració del Dia Internacional de les Dones, una cita marcada pel reconeixement a les pioneres del feminisme català, coincidint amb el 50è aniversari de les primeres Jornades Catalanes de la Dona de 1976. La jornada va arrencar amb la salutació de la vicepresidenta de la Diputació de Tarragona, Marta Ventura, i amb la benvinguda institucional de la directora per a l’Erradicació de les Violències Masclistes, Olga Jiménez Palau.
L’acte va continuar amb la conferència de la sociòloga Marina Subirats, que va repassar l’evolució del moviment feminista a Catalunya en aquestes cinc dècades. També es va projectar un reportatge sobre el Bloc Feminista de Tarragona. La lectura de la declaració institucional va anar a càrrec de la directora dels serveis territorials d’Igualtat i Feminisme, Inma Pastor, i l’acte es va cloure amb la intervenció de la delegada del Govern a Tarragona, Lucía López.
En declaracions prèvies, López va explicar que la setmana del 8M serveix per «recordar i reafermar els compromisos» de l’executiu amb la igualtat efectiva. També va defensar la necessitat de desplegar «polítiques transversals que arribin a tots els departaments de la Generalitat». «Recordem que aquest moviment continua, sobretot davant dels moviments de descrèdit i de banalització de la violència masclista, que posen en risc els drets fonamentals de les dones i, per tant, també els de la nostra democràcia», va afirmar.
Per la seva banda, Jiménez va insistir que «encara hi ha molt camí a recórrer». Va recordar que moltes de les reivindicacions de 1976, com el dret al propi cos o a la independència, «encara avui les estem consolidant». Segons va afirmar, «els nostres somnis de futur són possibles perquè hi va haver dones que en un moment molt difícil van lluitar i van assolir drets», i va subratllar que el repte actual és garantir que aquests avenços es mantinguin i es reforcin.