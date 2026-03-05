SOCIETAT
CSIF acusa l’Hospital Joan XXIII de discriminar treballadores embarassades
Per part del Joan XXIII afirmen actuar sempre d’acord amb la normativa vigent i amb criteris de no-discriminació
La secció sindical de la CSIF ha acusat l’Hospital Universitari Joan XXIII de deixar en situació de vulnerabilitat les treballadores embarassades i dificultar els seus drets de conciliació. En un cas recent, una treballadora interina amb més de deu anys de servei va perdre el seu contracte en ple embaràs sense que se li oferís cap altra interinitat.
Segons el sindicat, aquestes decisions generen inseguretat, estrès i desprotecció, especialment durant l’embaràs. A més, les professionals amb reducció de jornada per cura familiar —majoritàriament dones— s’enfronten a obstacles per accedir als seus drets i ajustar el temps de treball, limitant la conciliació efectiva.
Per contra, l'Hospital Universitari Joan XXIII afirma actuar sempre d’acord amb la normativa vigent i amb criteris de no-discriminació, assegurant la protecció de la salut laboral i dels drets dels professionals. En el cas denunciat, l'Hospital insisteix que la finalització del contracte de la treballadora embarassada no respon a decisions arbitràries ni relacionades amb l’embaràs. «En tot moment s’han ofert a la professional els contractes disponibles segons el marc normatiu, i de fet, segueix treballant al centre», afirmen.
Interpretació restrictiva dels permisos
El CSIF també denuncia que «des de Recursos Humans s’estan posant obstacles a la concessió de permisos mitjançant interpretacions excessivament restrictives de la normativa interna, fet que està generant malestar i una creixent inseguretat jurídica entre els professionals del centre».
Des de CSIF consideren que aquestes actuacions vulneren l’esperit de les polítiques d’igualtat i suposen una discriminació indirecta cap a les dones, especialment cap a aquelles que es troben en situació d’embaràs o amb responsabilitats familiars.
Exigència de responsabilitats
Davant d’aquesta situació, el sindicat exigeix al Govern de la Generalitat de Catalunya que no permeti aquest tipus de pràctiques i adopti mesures immediates.
CSIF considera que «si existeix un compromís real amb els drets de les dones, la primera mesura ha de ser el cessament immediat de la Direcció i de la prefectura de Recursos Humans de l’hospital, la gestió de les quals està provocant precarietat, inseguretat laboral i un greu retrocés en drets de conciliació».
El sindicat conclou que «no es pot defensar la igualtat des del discurs institucional mentre es toleren pràctiques que precaritzen dones embarassades dins la sanitat pública», i adverteix que continuarà denunciant qualsevol actuació que suposi un retrocés en drets laborals i en igualtat efectiva.