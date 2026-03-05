VIRAL
El Botí, el fenomen d'Instagram que oculta diners a llocs públics, fa parada a Tarragona
El repte consisteix en ser el primer de trobar els diners que han amagat per tota Catalunya
Tarragona ha estat l'escenari del nou fenòmen a Instagram, El Botí. Els responsables del compte pengen vídeos on es veu una mà amagant diners en algun lloc públic de Catalunya.
Ahir, la ciutat protagonista de El Botí Nocturn va ser la capital de la demarcació. Al vídeo es pot veure una mà amagant els botí prop de l'Amfiteatre. La pista que van donar va ser «Si els romans van passar per aquí… per què no també El Botí?». Aquest cop el més ràpid va ser Roger Feijoo que va trobar els diners i ho va compartir a les seves xarxes socials.
Els artífexs del repte solen gravar el lloc on han amagat el diners per veure qui és el guanyador dels diners. Des del compte han pujat un nou vídeo on es veu com diverses persones intenten localitzar el premi afegint «com es nota que els tarragonins tenen ADN de competició, van ser rapidíssims en trobar El Botí de la capital. En @rogerfeijoo no va ser el primer en arribar però, lluny de desanimar-se, va perseverar i… es va endur El Botí! Això també és molt català. Ben jugat, cuxu!».
El compte d'Instagram va néixer fa poques setmanes i ja compta amb 30.600 seguidors. Els impulsors recorren les ciutats i pobles de Catalunya per amagar el tresor.